La Fira de l’Alliberament d’Alberic uneix història, tradició i gastronomia

Tradició, història, gastronomia, fotografia, esport. Tot tindrà cabuda en la Fira de l’Alliberament Senyorial d’Alberic que s’inaugura demà 19 d’octubre i que comptarà amb tres dies plens d’activitats.

La Fira commemora la fi de l’època senyorial en la localitat, un fet que es va produir en 1836, després d’una pugna legal que va durar 80 anys i que va servir per a posar punt i final al descontent dels habitants d’Alberic per la gran desigualtat que oferia el sistema feudal. Els assistents a l’esdeveniment podran gaudir d’un ventall de possibilitats que ompliran de color els carrers de la localitat: possibilitats gastronòmiques i artesanals (productes artesans tradicionals, artesans esculpint pedra i treballant en la seda i l’espart, o bunyols casolans de la mà de les ames de casa, que ensenyaran els trucs d’esta apetitosa recepta), culturals (balls tradicionals, cercaviles, animació musical per part de Pep Botifarra, exposició fotogràfica “Alberic, un poble en imatges”) o esportives (partides de pilota valenciana de la mà del Club de Pilota d’Alberic).

Les activitats tindran lloc en la Plaça de la Constitució a excepció del taller de pilota i la partida, que es realitzaran en el Carrer Sant Llorenç. El dia triat per a la inauguració de la Fira serà el divendres 19 d’octubre a les 18:30 hores i entre les activitats més destacades que ofereix esta jornada es pot trobar la inauguració de l’exposició fotogràfica “Alberic, un poble en imatges”. Esta exposició d’imatges antigues de la localitat durarà fins al 16 de novembre. Eixe mateix divendres també es podrà assistir a un taller de fabricació de guants de pilota valenciana amb la col·laboració del Club de Pilota Valenciana d’Alberic.

El dissabte tindran lloc distintes cercaviles, balls tradicionals i animacions musicals. A més la pilota valenciana, un esport tan autòcton i originari de la comarca, tornarà a ser protagonista amb la realització d’un taller de fabricació de la pilota. També serà el dia triat perquè l’Associació d’Ames de Casa d’Alberic ensenye als assistents eixa costum tan nostra de fer bunyols casolans. El diumenge es tancarà la Fira amb un dia realment complet que comptarà amb una partida demostrativa de pilota valenciana o un taller de fabricació de confitura artesanal. Per a donar per finalitzat este esdeveniment, a partir de les 19:00 hores hi haurà un recorregut per tota la fira acompanyat d’animació musical.