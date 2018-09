Fira outlet 2018 a Turís

Print This Post

L’Alcalde de Turís, Eugenio Fortaña, i el Regidor de Comerç, Ivan Picó, junt amb la presidenta de l’Associació de Comerços, Laura Ballester, i acompanyats pels regidors de l’equip de govern Isabel Guaita i Rafael Valero inauguraren la VI edició de la fira outlet organitzada per l’Associació de Comerços. Durant el cap de setmana el veïnat ha tingut més a prop i concentrada en un sol lloc l’oferta més econòmica dels comerços locals.

Picó ha destacat “l’estreta” col·laboració que mantenen ambdues entitats. “Des de l’Ajuntament entenem que el teixit comercial del poble és un sector econòmic important i per això tenen el nostre suport per a l’organització d’este tipus d’esdeveniments i per a qualsevol iniciativa que estiga encaminada a potenciar-lo i, al mateix temps, beneficie també la seua clientela”.