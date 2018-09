Fira Valenciana a la plaça Major al llarg de tot el cap de setmana amb motiu del Mig Any Faller 2018

Connect on Linked in

Del 7 al 9 de setembre Alzira celebra el Mig Any Faller 2018, organitzat per la Regidoria de Festes i amb la col·laboració de la Junta Local Fallera i la Federació de Falles de Secció Especial (FEFASE).

El divendres 7 de setembre, a les 19 hores, s’inaugurarà a la plaça Major la Fira Valenciana, on s’oferiran productes de la terra, així com un poblat valencià, dolçaines, productes gastronòmics, artesania i concerts musicals.

L’empresa Eventos Bayarri serà, per segon any, l’encarregada del muntatge de la Fira com una activitat més dins del programa d’actes del Mig Any.

“La plaça Major, punt de trobada de moltes alzirenyes i alzirenys, serà al llarg de tot el cap de setmana l’aparador on es mostrarà part de l’essència del que som les valencianes i els valencians. L’any passat, la Fira Valenciana va rebre molt bona acceptació i, per això, enguany hem volgut que siga de nou una de les activitats destacades del Mig Any”, segons Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidora de Festes.

Tots els actes estan pensats per a la participació de totes i tots, no és necessari ser integrant d’una comissió fallera per tal de gaudir de qualsevol activitat del programa del Mig Any Faller.