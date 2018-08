La Fonteta acollirà un torneig amistós previ a la Copa del Món de Bàsquet Femení

Print This Post

Seran quatre partits entre el 31 d’agost i l’1 de setembre

Les instal·lacions municipals del Pavelló de la Font de Sant Lluís serà l’escenari d’un quadrangular que servirà com a preparació per al Mundial de Bàsquet, el qual se celebra a final del mes de setembre a Tenerife. El Torneig de València es disputarà entre el 31 d’agost i l’1 de setembre.

La selecció espanyola, dirigida per Lucas Mondelo, s’enfrontarà a les de França, Bèlgica i Letònia en este torneig que servirà com a preparació per al Mundial de Bàsquet, quatre seleccions que també estaran en la Copa del Món.

El divendres 31 d’agost hi haurà dos partits: França-Letònia (18.30 hores) i Espanya-Bèlgica (21.00 hores). Posteriorment, el dissabte 1 de setembre, es disputaran tant la final com el tercer i quart lloc.

La Fonteta acollirà, aleshores, quatre partits amistosos d’alt nivell per a acabar de tancar l’entrenament de la Selecció Espanyola. Un equip que, d’altra banda, ve de ser medalla de plata en el Mundial d’Ankara i bronze en el de Brno, Karlovy i Ostrava (República Txeca, 2010), entre altres coses.