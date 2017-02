Ford Espanya i la APPI d’Almussafes organitzen la I Carrera Solidària “Dècades Junts”

Se celebrarà el diumenge 5 de març i els beneficis es destinaran a l’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar i a la Fundació Síndrome STXBP1

Durant la jornada es disputaran dues proves, una 5K i una 10K, en les quals part del recorregut es realitzarà a l’interior de la factoria automobilística

Almussafes, a 13 de febrer de 2017. El pròxim diumenge 5 de març els aficionats a l’esport tenen una nova oportunitat de desenvolupar aqueixa afició i de col·laborar al mateix temps amb dues causes solidàries dedicades a la investigació de dues malalties minoritàries. L’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes, que ve organitzant aquesta activitat des de 2015, incorpora ara a Ford Espanya i transforma la iniciativa en la I Carrera Solidària “Dècades Junts”, atès que recentment la factoria automobilística ha celebrat el seu 40 aniversari i la APPI les seues dues dècades de vida en la localitat. Les inscripcions ja poden realitzar-se en la pàgina web oficial de l’esdeveniment, www.10kford-appi.com.

L’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes torna a mostrar per tercer any consecutiu el seu costat més solidari. Una vegada més, l’entitat que agrupa a les diverses empreses que formen part d’aquesta àrea industrial del municipi organitza un esdeveniment solidari per a recaptar fons per a la recerca de les malalties minoritàries. A més, i coincidint amb el quaranta aniversari de l’obertura de la factoria Ford Espanya en la localitat i el vint de la inauguració del Polígon Industrial Juan Carlos I, Ford Motor Company s’uneix a l’esdeveniment, que enguany portarà per lema “Dècades Junts”.

Concretament, durant el matí es duran a terme dues proves esportives. A les 10 hores es donarà el tret d’eixida a la 10K i a la 5K, ambdues amb punt d’arrencada en al carrer Eix HP I Juan Carlos I. Com a novetat, i fruit de la incorporació de la multinacional a l’organització de la iniciativa, els participants podran gaudir de part del recorregut d’aquestes carreres a l’interior del complex que ocupa Ford. A partir de les 12 hores començaran les activitats infantils.

Les inscripcions, que ja estan obertes, poden realitzar-se des de la web oficial www.10kford-appi.com per tan sol 6 euros per als adults i 1 euro per als menors, més quaranta cèntims per despeses de gestió. En cada borsa del corredor s’inclourà una samarreta i diversos obsequis. A més, per als resultats més destacats es repartiran trofeus així com un pernil al club més nombrós.

Per a aquells que vulguen col·laborar amb la causa però sense participar en el desenvolupament de les carreres, l’organització ha disposat els denominats dorsals 0, amb els quals per tan sols 4 euros més 40 cèntims per despeses de gestió s’estarà contribuint a la investigació de dues malalties minoritàries a través de l’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar, i concretament a la “Causa María Moreno, per la hipertensió pulmonar”, i de la Fundació Síndrome STXBP1.