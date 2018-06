Formació gratuïta per al comerç local a Picassent

Connect on Linked in

Un total de 8 comerços locals han participat en el taller “Comerç rentable”, una iniciativa gratuïta de la Regidoria de Comerç i Mercat on durant 4 sessions les persones participants han rebut 10 hores de formació i assessorament per part d’una professional del sector en diferents àrees com estratègies de màrqueting, benchmarking, tècniques d’escaparatisme, venda, etc, imprescindibles per poder afrontar els nous reptes als quals s’enfronta el xicotet comerç.

Mónica Olguín, regidora d’esta àrea municipal, va assistir a la clausura d’esta acció formativa, on l’alumnat participant li va transmetre les seues felicitacions per portar a terme iniciatives tan interessants com esta.