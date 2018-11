El Forn Bartolomé de València rep el reconeixement de ser una de les millors panaderies d’Espanya.

Print This Post

En la segona edició de la guia gastronòmica, iniciativa del Pa Qualitat ha rebut una altra vegada este reconeixement, el Forn Bartolomé de València.

Quatre forns de València entren en la «guia Michelin» de les panaderies.València també es distingeix pel seu pa. La Ruta del Bon Pa 2018 ha donat a conèixer a les millors panaderies espanyoles. I quatre d’elles són valencianes.

La segona edició d’aquesta guia gastronòmica, iniciativa de Pa de Qualitat i Panàtics, ha atorgat el reconeixement a un total de 80 forns de sis ciutats diferents

Entre aquestes panaderies, distingides pel seu lloc, per la utilització d’un producte de qualitat, però també, per l’atenció i servei als seus clients, tres són de la província de València (el forn Sant Bartolomé, La Pastisseria i el Forn Balvent) i la quarta, Better Pa, alacantina. Els quatre forns compten amb obrador propi i un forner artesà al capdavant

En Valèncie el Forn Sant Bartolomé, regentat per Jesús Machí, torna a rebre aquest guardó per segon any consecutiu.

80 són els forns i el Forn San Bartolomé de València es troba entre els 10 millors.

Un vertader reconeixement atorgat entre forners, ja que són com els estels Michelin però en el món del pa.

Jesús Machí assegura rebre amb molta pressió aquest reconeixement però amb molta satisfacció.

Tradició i recuperació de sabors autèntics són les claus dels artesans valencians.