Foto-Club La Imatge d’Almussafes reprèn la seua exitosa marató de fotografia 

La iniciativa es durà a terme aquest dissabte 9 de juny en el Parc Central de la localitat durant la Fira dels Tallers i l’Artesania

Aquesta serà la tercera edició del projecte, amb el qual pretenen fotografiar al major nombre de ciutadans possibles durant la jornada

La Fira dels tallers i l’Artesania reunirà el dissabte de 9 a 14h i de 17 a 20h les creacions dels diferents cursos desenvolupats en el municipi

Almussafes, a 5 de juny de 2018. Aquest dissabte 9 de juny es desenvoluparà en el Parc Central d’Almussafes la Fira dels Tallers i l’Artesania que cada any mostra el resultat dels cursos d’arts plàstiques i manuals desenvolupats en el Centre Cultural durant la temporada. Durant l’esdeveniment, que se celebrarà d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, el ‘Foto-Club La Imatge’ durà a terme la tercera edició de la seua marató fotogràfica, en la qual intentarà fotografiar al màxim nombre de ciutadans possibles per a crear un gran collage que s’exposarà en el Centre Cultural juntament amb els quals es van realitzar en 2008 i 2009.

El pròxim dissabte 9 de juny torna a Almussafes una original iniciativa de l’associació ‘Foto-Club la Imatge’ de la localitat que ja es va dur a terme amb èxit en 2008 i 2009. L’entitat ha organitzat per a la citada jornada una nova marató en la qual intentarà fotografiar al màxim nombre de ciutadans de la població.

Aquesta tercera edició de la iniciativa, que es va dur a terme per última vegada fa 9 anys, portarà per títol ‘Fotografiant a veïns i veïnes’ i el seu principal objectiu serà arreplegar documentació gràfica sobre els rostres dels habitants del municipi per a mostrar-los posteriorment en format collage en un panell que quedarà exposat pròximament en el Centre Cultural.

L’entitat habilitarà un stand amb un estudi fotogràfic d’11 a 14 i de 17 a 20 hores en el Parc Central per a dur a terme el tret de les fotografies, que després de la corresponent edició quedaran preparades per a la seua impressió en alta qualitat. Els panells realitzats en 2008 i 2009 són visitats cada dia per moltes persones, per la qual cosa animen a tota la població a acudir per a aconseguir superar el rècord de l’anterior edició.

‘Foto-Club La Imatge’ ha decidit reprendre aquest projecte coincidint amb la celebració de la tradicional Fira dels Tallers i l’Artesania que cada any organitza l’Ajuntament d’Almussafes en col·laboració amb les entitats que imparteixen cursos relacionats amb les arts manuals per a celebrar el final de la temporada.

La fira romandrà oberta, igual que l’estand del projecte fotogràfic d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores i en ella participarà l’alumnat dels tallers municipals de ceràmica, tall i confecció i pintura i dels organitzats pel Club d’Arts i Oficis, Dones Bolilleres, Associació Tyrius i Club de Ceràmica Almussafes.