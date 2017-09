Foto Club La Imatge d’Almussafes presenta el primer anuari de la seua història

L’entitat reuneix en un llibre finançat per l’Ajuntament de la localitat un resum amb les millors fotografies utilitzades en les seues activitats durant el 2016

La publicació, de la que s’ha editat un tiratge de 100 exemplars va ser presentada ahir dimarts 26 de setembre en un acte celebrat en el Centre Cultural

Almussafes, a 27 de setembre de 2017. Ahir, dimarts 26 de setembre es va presentar en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes “Resum fotogràfic 2016”, el llibre que arreplega una selecció dels treballs realitzats pels integrants del Foto Club La Imatge durant l’any passat. L’Ajuntament de la localitat ha sufragat les despeses derivades de la publicació, de la qual s’han imprés 100 exemplars. Vicent Rovira, membre de la junta directiva de l’associació, va animar als veïns i veïnes del municipi durant la seua intervenció en l’acte a unir-se a l’entitat, “doncs qualsevol persona amb un mínim de coneixements tècnics és capaç de plasmar en una fotografia sentiments o emocions”.

Des de la seua creació a la dècada dels 80, l’associació “Foto Club La imatge” d’Almussafes no s’ha detingut ni un moment en la seua obstinació de promocionar entre els veïns i veïnes del municipi l’art de la fotografia i tot el que amb ella pot transmetre’s. Per a açò, cada any programa un bon nombre d’iniciatives encaminades a fomentar la pràctica de la fotografia i a mostrar i compartir amb la ciutadania el talent d’un grup d’aficionats l’únic propòsit dels quals és la difusió d’aquesta disciplina a través d’exposicions, debats, tallers, concursos i excursions.

No obstant açò, mai havien pogut recopilar en format llibre un resum dels seus treballs més destacats. El desenvolupament d’aquest projecte, que s’havia convertit en una reivindicació pendent durant els últims anys, s’ha pogut per fi materialitzar gràcies al suport brindat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, que s’ha encarregat de sufragar els costos d’impressió del seu primer anuari. Ahir dimarts 26 de setembre a les 20 hores, el col•lectiu va presentar públicament “Resum Fotogràfic 2016”, un llibre per al qual han seleccionat “una bona mostra del quefer dels membres del club”.

Durant l’acte, Vicent Rovira, membre de la junta directiva, va agrair el suport brindat pel consistori municipal durant aquests anys i concretament en aquest projecte i el tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, José María Bullón, va explicar als presents la filosofia que ha motivat el desenvolupament d’aquest resum fotogràfic i va animar als socis a seguir avant amb les mateixes ganes i il•lusió.

Estructura

En les pàgines de la publicació, de la qual s’ha realitzat un tiratge de 100 exemplars dirigida als socis i que podrà consultar-se pròximament en la Biblioteca Pública Municipal, els lectors trobaran tres seccions, dedicades a la “Fotografia setmanal”, “Expodebats” i les “Exposicions”, així com un pròleg en el qual expliquen els motius que els han portat a embarcar-se en un repte que cerca deixar constància sobre el paper de tot l’esforç realitzat durant el passat any.

En “Fotografia setmanal” arrepleguen les imatges seleccionades cada setmana per a la seua publicació en la pàgina de Facebook de l’entitat, iniciativa que tal com asseguren, “suposa un repte pel fet de veure’s en l’obligatorietat relativa d’haver de realitzar una o diverses fotografies sense un tema determinat per avançat, la qual cosa comporta un esforç tant d’imaginació com de treball”. En “Expodebats” han reflectit les imatges utilitzades per a aquestes trobades mensuals en les quals es planteja un tema de forma consensuada perquè cadascun mostre la seua interpretació del mateix a través de la seua visió i creativitat. Per a ells, “suposa una manera d’animar als aficionats a la fotografia a fer el pas i ensenyar el seu treball i comentar les seues possibilitats entre tots”.

L’última part del llibre està dedicada a les seues exposicions. La de primavera va estar dedicada a la fotografia nocturna i la de tardor al retrat. Els integrants de l’associació consideren que és una manera de visibilitzar el seu treball i d’animar als veïns i veïnes a endinsar-se en aquest món. “Qualsevol persona amb un mínim de coneixements tècnics és capaç de plasmar en una fotografia sentiments o emocions en major o menor grau”, asseguren, per la qual cosa aquestes exposicions s’organitzen per a “trencar el mite sobre la fotografia o, millor dit, sobre el que es considera fotografia d’autor”.