Fran Hervías, secretari d’organització Cs: “El nostre objectiu és governar”

Ciutadans ha celebrat l’inici del curs polític en Alzira en un acte que ha comptat amb quasi 700 persones.

El secretari d’organització de Ciutadans, Fran Hervías, va ser l’encarregat de presidir el Comité Autonòmic del partit en la

Comunitat Valenciana, concretament en Alzira.

Segons ha defensat Hervías, Ciutadans té un gran projecte.

A més ha destacat que l’objectiu del partit és governar.

Pel que fa als candidats, Hervías hi ha destacat que fins a gener no s’activaran els processos per a elegir als candidats.