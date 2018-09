Les fruites i verdures de #Hortattack es transformen de la mà de set artistes urbans

Print This Post

Les peces s’exposen a La Marina de València des del 12 fins al 25 de setembre com a part de les activitats paral·leles de la tercera edició del Bonic/a Fest

La taronja, el pebre, la carxofa, la tomaca, la llima i l’albergínia de #HortAttack canviaran d’aspecte el pròxim dimarts dia 11 gràcies als artistes urbans Julieta XLF, Vinz, Belén Segarra, Lolo, E1000 i AnimalitoLand. Les peces s’exposaran a l’esplanada de l’edifici Veles e Vents de la Marina de València com a part de les activitats paral·leles de la tercera edició del Bonic/a Fest i es podran vore fins el 25 de setembre.

La campanya #HortAttack de Mercavalència reivindica, amb obres que reproduixen a escala gegant fruites i verdures, l’horta valenciana i el treball dels agricultors. Després d’aparéixer en les principals places de València al llarg del mes de setembre de l’any passat, les peces han recorregut els municipis de Xàtiva, Potries, Godella, Catarroja, Tavernes de Valldigna, Almoradí i Calahorra (Terol) en esdeveniments relacionats amb l’agroalimentació. En la nostra ciutat també han estat presents en la Marató, el Bonic/a Fest, Expojove, la Cavalcada de Reis, el Congrés de Centres Històrics, l’activitat ‘De l’horta a la plaça’ i la trobada d’alcaldes signataris del Pacte de Milà. Durant este temps han sigut trending topic diverses vegades en xarxes socials i ara se’ls dona una segona vida amb #HortAttack Reloaded.

Per a este projecte s’ha comptat amb la col·laboració d’un grup de set artistes urbans. Així, dimarts dia 11 es prepara una intervenció a Mercavalència en què, davall la coordinació de Julieta XLF, Vinz, Belén Segarra, Lolo, E1000 i AnimalitoLand s’enfrontaran a les fruites i verdures gegants de #HortAttack. Carlos Galiana, regidor de Comerç de l’Ajuntament de València i president de Mercavalència, ha manifestat que «no podíem imaginar millor final per a la campanya #HortAttack que donant-li un nou principi. Estos prestigiosos artistes transformaran este crit d’auxili de l’horta en una reivindicació també de l’art urbà». Posteriorment, estes obres viatjaran a Torrent amb motiu de la Setmana de l’AgriCultura i a continuació a Sogorb per acompanyar la Fira de la Biodiversitat Cultivada.

El dimecres 12 de setembre a les 20 hores tindrà lloc l’acte d’inauguració de l’exposició #HortAttack Reloaded a l’esplanada del Veles e Vents i també de la mostra ‘La Tira de Comptar, els actors de l’agricultura de proximitat’, amb fotografies de Jose Luis Iniesta, a la planta baixa de l’edifici de la Marina de València. Es tracta de dos activitats paral·leles de la tercera edició del Bonic/a Fest, que serviran així mateix com a colofó al IV Fòrum de Mercats i que comptaran amb la música en directe de Sergio Bou.

BIOGRAFIA DELS ARTISTES URBANS

Belén Segarra, il·lustradora freelance i directora d’art en projectes audiovisuals i fotogràfics, ha realitzat diverses exposicions en galeries d’Espanya, Polònia, Berlín o Itàlia. Les seues il·lustracions reflectixen personatges i mons aparentment innocents, però que en mirar-los es tornen complexos.

Lolo és un artista internacional nascut a Sevilla i establit a València des del 2007. El seu treball funciona com si fou un diari, entenent la pintura com a mitjà de comunicació, sent el roig i negre els colors identificatius de la seua obra.

El treball d’E1000 es fonamenta en vivències i records. D’una banda, assigna llum a objectes i llocs caiguts en l’oblit i, d’altra, obri les portes dels seus passejos i exploracions en espais llunyans a l’activitat social. Les peces recuperades deriven en instal·lacions amb caràcter lúdic i experiencial.

Darrere d’AnimalitoLand és troba Graciela Gonçalves Da Silva. Dibuixant autodidacta i dissenyadora gràfica, ha treballat a l’Argentina durant deu anys en diversos mitjans visuals: il·lustració, disseny, concept art per a animació, videojocs, còmics, art digital, pintura i instal·lacions. Al 2010 va traslladar la seua pintura al carrer i des del 2014 se centra en el seu treball artístic.

El valencià Vinz es llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Al 2011 comença el projecte ‘Feel Free’ recorrent els carrers i galeries d’Europa i els Estats Units. Crea escenes on els personatges tenen cos humà amb cap d’animal i representen valors com ara la llibertat, el consumisme o la curiositat.

Julieta XLF és una artista urbana valenciana especialitzada en il·lustració. Amb la dona com a protagonista de les seues creacions, s’inspira en la naturalesa i destaca per l’ús de colors vibrants i cridaners que volen impactar les persones que els observen, fent-los reflexionar sobre el seu entorn i sobre la ciutat on habiten. Des del 2004 Julieta XLF se centra en intervencions urbanes en l’espai públic.