FUVAMA premia a Ribera TV i a la pintora Esther Mateos Cózar per ‘Lluvia y viento’

València, 14 de juny de 2017. La Fundació Agricultura i Medi ambient de la Comunitat Valenciana (FUVAMA) ha concedit el premi de la XIX edició del Certamen de Periodisme Vicente Hernández ‘Agricultura i Medi ambient’ a la cadena Ribera Televisió.

Mitjançant aquest guardó FUVAMA vol reconèixer el treball incansable d’una cadena que al llarg dels últims anys s’ha convertit en una cita ineludible dins de la informació de proximitat a la Comunitat Valenciana. Fidel als seus principis i vocació fundacionals, Ribera TV ha consolidat una programació bolcada cap als temes esdevinguts en la comarca i manté una clara voluntat d’expansió. El jurat destaca així mateix el tractament i l’especial sensibilitat per l’actualitat agrària que demostra tant en els informatius com en el programa *Agronatura.

En la modalitat de pintura, l’artista de Catarroja Esther Mateos Cózar ha obtingut el primer premi per la seua obra ‘Pluja i vent’, mentre que el segon premi recau en José Arnau Belén per ‘Collita de temporada’. Sota el patrocini de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), s’ha acordat atorgar dos *accésits a Amparo Salvador Martínez per ‘Entrada’ i Antonio Roig Aliaga per ‘Llum impressionista’.

El lliurament dels guardons tindrà lloc el 3 de juliol, a les 18 hores, en la seu de AVA-ASAJA, en Guillem de Castro nº 79. L’acte, al que assistirà el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, donarà inici a una exposició temporal amb les obres seleccionades pel jurat de pintura.