Gavarda acollirà les finals del Campionat Autonòmic de Raspall

El XXXV Gran Premi Diputació de València es tornarà a decidir entre el 29 de juny i l’1 de juliol en la localitat de la Vall del Xúquer després de jugar-se ja en 2015.

Gavarda, 18 de maig de 2018.- Gavarda serà la seu de les finals del XXXV Gran Premi Diputació de València que es disputaran entre el divendres 29 de juny i el diumenge 1 de juliol en el carrer de Pilota Valenciana. L’alcalde de la localitat de la Vall del Xúquer, Vicent Mompó, i el president de la Federació de Pilota Valenciana (FPV), José Daniel Sanjuán, van signar aquesta setmana el conveni de col•laboració pel qual la FPV atorga l’organització d’aquest certamen al municipi. En l’acte, també van estar presents José Francisco García “Moro”, responsable de les escoles de tecnificació federatives de raspall, així com Pau Gallego, representant del club i de l’escola local. Mompó i Sanjuán van expressar la seua alegria per tornar a albergar les finals del Campionat Autonòmic de Raspall, el més antic de la modalitat, a Gavarda, on ja van ser tot un èxit en la temporada 2015. “Estem molt contents de que la nostra població torne a tindre l’oportunitat d’albergar este certamen pel gran valor que entranya l’esport autòcton dels valencians. Esperem que la gent ho valore i ho disfrute, perquè estic segur que els jugadors i les jugadores oferiran un bonic espectacle”, va expressar Vicente Mompó.

Enguany s’establirà un nou rècord, i és que es disputaran un total d’onze finals entre el divendres 29 de juny i el diumenge 1 de juliol, corresponents a les sis categories masculines i a les cinc de la competició femenina. Durant la primera jornada tindran lloc tres de les partides de la categoria femenina, mentre que la resta es repartirà al llarg del cap de setmana. El plat fort arribarà el dissabte 30 de juny a la vesprada, quan es disputaran les tres finals corresponents a la primera categoria absoluta i la Lliga Bankia Femenina.