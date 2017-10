Gavarda acull la «Fira del Comerç Local i Tradicions Valencianes»

La localitat de la Ribera Alta viurà un cap de setmana cultural en què es conjugarà la literatura, la música i la festa en tres dies frenètics.

26 de octubre de 2017.L’Ajuntament de Gavarda, en col•laboració amb la Diputació de València, ha organitzat una agenda extensa i variada per la diversitat d’activitats que es durant a terme durant el 27, 28 i 29 d’octubre. Una programació referent per a disfrutar del temps d’oci disponible durant el cap de setmana.

El divendres a les 20:00 hores es presentarà la novel•la «El último cacique» de Francisco Alfonso Bellver Pavia. L’acte, que se celebrarà en l’Ajuntament de Gavarda, comptarà amb Juan Carlos Frechina i Miguel Ángel Briz, ambdós encarregats de descobrir una obra que, en la seua promoció ha arribat a molts punts d’Espanya i està tenint un gran èxit de crítiques i vendes. La trama del llibre se situa a mitjan de segle XIX i principis del XX, i ressalta la lluita de les dones per aconseguir que es reconega la seua figura en una societat on imperava el clero i l’aristocràcia.

El dissabte 28 d’octubre, a partir de les 17:30 hores, s’iniciarà la «Fira del Comerç Local i Tradicions Valencians» en la plaça de l’Església, amb la participació de l’Associació de Carreters «La Morera d’Alberic». Abans del tancament, previst per a les 21:00, el grup «La Burra Parda» oferirà un concert a les 19:30 hores que s’enquadra dins de la campanya d’ajudes a agrupacions musicals, on al ritme de les seues partitures amenitzaran la jornada del dissabte.

El diumenge la fira tornarà de 11:30 a 14:00 hores i de 17:30 a 20:00 hores. Serà el torn perquè els visitants comproven de primera mà com era l’ofici del ferrer, les ferramentes que s’utilitzaven per a llaurar els camps i provar els productes autòctons de la zona. Al mateix temps, hi haurà un espai infantil en què es duran a terme multitud de tallers per als més menuts de la casa. «Este tipus d’actes servixen per a reivindicar els nostres orígens. A més, amb la seua organització no sols busquem ressaltar la nostra història i el nostre present, sinó que també volem fer poble i que els veïns disfruten», va sentenciar l’alcalde de Gavarda, Vicente Mompó.