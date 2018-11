Gavarda acull l’exposició de la Diputació sobre els ponts de ferro de la Ribera

Connect on Linked in

Gavarda ja compta amb l’exposició itinerant ‘Ponts de Ferro de la Ribera del Xúquer. 100 anys unint pobles’ que commemora el centenari d’aquestes infraestructures i s’exhibirà durant tot el mes de novembre en el municipi de la Ribera. Aquests ponts, quatre dels quals estan integrats en la xarxa de Carreteres de la Diputació de València, són un dels béns patrimonials més importants que posseeix la institució. En el cas de Riola es tracta del pont més antic, inaugurat el 17 d’abril de 1900. Va ser també el primer a reconstruir-se, ja que la rehabilitació duta a terme en 1988 va substituir tota la seua estructura original, de la qual, en l’actualitat, només queden les pilastres de suport. Li segueixen el de Cullera, construït l’any 1905, i el de Fortaleny, de 1916. Els de Alzira, Albalat i Gavarda daten de 1917.

L’exposició estarà disponible al públic el dissabte 17, el dimarts 20 i el dijous 22 de 17:30 a 19:30 hores, amb la possibilitat de concertar visites per a grups al matí. La mostra constitueix una aposta per fomentar l’intercanvi i la valoració del patrimoni cultural com a recurs compartit, per sensibilitzar entorn de la història i dels valors comuns que aquesta representa. Elements que l’han fet valedora de l’acreditació com a activitat inclosa l’any Europeu del Patrimoni Cultural, iniciativa impulsada per la Unió Europea.

‘Ponts de Ferro de la Ribera del Xúquer. Cent anys unint pobles’ aborda, en la seua part visible, la història i singularitats d’aquestes construccions centenàries, que a dia d’avui s’han convertit en testimoniatge viu d’una època i que al temps contenen un alt valor patrimonial i històric, mentre que en el seu esperit subjau la mateixa voluntat d’unió entre pobles que va ser la que va impulsar la construcció dels sis ponts.

La mostra es compon de nou panells informatius, un vídeo divulgatiu que resumeix la història i importància d’aquestes construccions, i les maquetes dels diferents ponts, realitzades a escala 1:50, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.