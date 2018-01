Gavarda celebra les festes en honor a Sant Antoni

Connect on Linked in

17 de gener de 2018.- Un mes de gener més, Gavarda es tiny de roig per a celebrar Sant Antoni. Un esclat de festa i cultura popular que il•luminarà el municipi amb les tradicionals fogueres i omplirà els carrers d’animals per a complir amb la seua benedicció. El grup de festers 2018, conegut com Toni’s, en col•laboració amb el propi consistori, ha organitzat un ampli ventall d’activitats d’oci, cultura i entreteniment.

Així, doncs, el divendres s’encendrà la metxa a les 20:00 hores amb la Plantà del Pi en la plaça de l’ajuntament per a tot seguit, celebrar un sopar de coques de cansalada i discomóvil. El dissabte a les 07:00 hores es durà a terme la Despertà i a la vesprada, hi haurà jocs infantils per als més menuts. A partir de les 19:00 hores s’encendrà la foguera del nucli històric, a les 19:30 la del barri i a les 20:30 la de la plaça de l’Ajuntament. Poc més tard, els festers repartiran carn per a torrar i es tancarà la jornada amb l’orquestra “La Festa”, que amenitzarà la nit amb els èxits del moment.

Ja el diumenge es realitzarà una cercavila a les 11:00 hores per a arreplegar als Toni’s i s’oficiarà una missa en honor a Sant Antoni. I a la vesprada, els xicotets i els animals tornaran a copar el protagonisme amb la benedicció. Es posarà el punt final amb una processó a les 20:00 hores, amb la que es donaran per acabades les festes