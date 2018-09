Gavarda es disfressa per celebrar el Mig Any

Connect on Linked in

Gavarda viurà el pròxim 8 de setembre la festivitat del Mig Any de Disfresses, amb una completa jornada que es perllongarà fins a la matinada. S’iniciarà amb un cercaviles per als més xicotets a partir de les 18 hores, amb premi especial per a la disfressa més original. A les 22 hores tindrà lloc el multitudinari sopar de germanor, que servirà d’avantsala per a la discomòbil que s’iniciarà a la mitjanit.

De nou, es premiarà a les millors disfresses. Els tiquets per al sopar, que costaran tres euros, es vendran els dies 4 i 5 en horari vespertí i en la piscina municipal. Estarà organitzat per l’Associació Sol i Lluna, amb la col·laboració de l’ajuntament de Vicente Mompó.