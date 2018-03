Gavarda presenta la XVIII Volta a Peu amb la novetat del Dorsal Solidari

Connect on Linked in

El municipi acollirà una de les proves més exigents del Circuit Ribera del Xúquer el pròxim dissabte 7 d’abril, en la que també podran col•laborar les persones amb una donació de dos euros que anirà destinada al Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (CIMA).

27 de març de 2018.– Gavarda es prepara per a la XVIII Volta a Peu. La localitat acollirà el pròxim dissabte 7 d’abril la prova més exigent del Circuit Ribera del Xúquer amb un traçat de 8, 400 quilòmetres semiurbà. D’esta manera, l’atletisme popular es donarà cita en plena Pasqua en el municipi de la Vall del Xúquer, que també estarà immers en les festes patronals.

Per a esta edició, a més de les inscripcions per a les categories d’iniciació (100 metres), benjamí (400 metres), aleví (1.000 metres), infantil 1.400 metres), cadet (2.000 metres) i absoluta (8050 metres), des de l’Ajuntament de Gavarda s’ha obert el Dorsal Solidari, una nova modalitat on qualsevol persona podrà col•laborar amb el seu donatiu de dos euros. La compra no dóna dret a participar en la carrera, sent totes les aportacions de caràcter benèfic, i la recaptació anirà destinada al Centre d’Investigació Mèdica Aplicada (CIMA), una institució d’investigació biomèdica de la Universitat de Navarra, sense ànim de lucre, en la que també es tracta el Síndrome de Dravet, una de les cridades malalties rares, semblant a l’epilèpsia, que afecta a Espanya a uns 400 xiquets i en especial, a una xiqueta de Gavarda. El CIMA pretén ampliar el coneixement de la biologia humana identificant i validant dianes i mecanismes cel•lulars sobre els quals es puga actuar metgessament, dissenyant agents terapèutics i noves ferramentes diagnòstiques. Es tracta d’una investigació traslacional amb una profunda orientació a pacient.

Sobre la carrera, està previst superar les xifres del 2017, on més de 500 atletes van recórrer els carrers de la població. La inscripció té un preu de cinc euros i inclou un obsequi. Estaran obertes fins al dijous 5 d’abril en la pàgina oficial de Cronorunner.