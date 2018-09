Gavarda renova el seu enllumenat públic i aconsegueix un estalvi en la factura anual del 60 %

Print This Post

L’ajuntament inverteix més de 325.000 euros per a retirar les antigues llums incandescents i canviar-les per noves lluminàries de tecnologia led. En el projecte, també s’han instal·lat al voltant de 50 fanals en “punts negres”.

“Una correcta il·luminació és rendible socialment”, assegura l’alcalde de Gavarda, Vicent Mompó. Baix aquesta premissa, l’Ajuntament de Gavarda ha instal·lat més de 50 fanals de tecnologia led en trams sense enllumenat públic i ha canviat més de 600 punts de llum. Uns fanals que compten amb peretes més potents, més respectuoses amb el medi ambient i permeten un major estalvi econòmic.

En total, la inversió ascendeix a més de 325.000 euros i el projecte s’ha dividit en tres fases. La primera es va dur a terme la passada legislatura i es van substituir de manera integral més de 600 fanals del municipi per noves lluminàries que han permès reduir el consum energètic al voltant d’un 70 %. Unes tasques centrades en retirar les antigues llums incandescents i canviar-les per nous dispositius de tecnologia led. Aposta que s’ha traduït en un estalvi per a les arques municipals que ronda els 60.000 euros en despesa directa en la factura anual. La segona fase s’ha executat enguany i ha consistit en la instal·lació de 30 punts de llum en zones que mancaven d’enllumenat amb un desemborsament de 35.000 euros, i la tercera finalitzarà en els pròxims mesos amb el muntatge de 20 fanals nous, que tindran un cost total de 40.000 euros.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Gavarda substitueix un enllumenat públic que havia quedat obsolet per una il·luminació més sostenible, moderna, eficient, intel·ligent i de futur, que serà menys contaminant i amb menor cost per a la població. “Aquesta inversió ens permet estar a l’avantguarda de la gestió lumínica. Els veïns podran gaudir d’una il·luminació de qualitat. A més, entre els beneficis cal destacar un consegüent increment de la seguretat en les zones que eren més fosques, l’eliminació de la contaminació en el municipi, i el gran estalvi en la factura de la llum. De fet, quan nosaltres entràrem en el consistori es pagaven més de 100.000 euros anuals i ara menys de 50.000 euros, és a dir, un 60 % menys. Eixa quantitat de diners, nosaltres la destinem a altres iniciatives que tenim en estudi i que estan igualment encaminades a millorar la qualitat de vida dels nostres habitants”, explica l’alcalde de Gavarda, Vicent Mompó.