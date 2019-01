Gavarda viu la setmana gran de les festes de Sant Antoni

Connect on Linked in

Gavarda viu la setmana de la festivitat de Sant Antoni Abat, el patró de la localitat. Durant tres dies, els veïns podran gaudir de diferents actes festius on les fogueres i la benedicció d’animals seran, com cada any protagonistes. Aquestes dues activitats són el senyal d’identitat d’aquesta tradicional commemoració al sant, conegut col·loquialment també com “Sant Antoni dels porquets” pel seu amor cap als animals.

Els actes començaran el proper divendres 18 de gener quan a partir de les vuit de la vesprada s’acabe de vestir la tradicional foguera que els Festers de Sant Antoni planten cada any. En acabar, es repartiran coques de cansalada per a tots els col·laboradors.

Tot acompanyat d’una discomòbil. La programació de les festes de Sant Antoni tindrà el seu dia més complet en el dissabte 19 de gener. A les set del matí es realitzarà la “despertà” i més tard, de tres a sis, els més menuts podran disfrutar de castells inflables i jocs infantils a la Plaça de l’Ajuntament. Al final de la jornada es cremaran les fogueres. La primera a la qual es prendrà foc serà la del nucli antic, a les set, seguidament serà el torn de la foguera del barri, a les set i mitja i finalment es cremarà la de la Plaça de l’Ajuntament, a les vuit i mitja.

Després, els festers repartiran carn per rostir al voltant de la foguera i, per acabar, a la mitjanit l’Orquestra Titanic posarà el colofó ​​a un dia realment complet. La festa seguirà el diumenge a partir de les onze del matí, quan es produirà una cercavila per recollir els festers. Seguidament, a les dotze i mitja es realitzarà la missa en honor a Sant Antoni Abat. De tres a sis tornaran els jocs lúdics per als nens com el dia anterior i a les cinc, a l’església es produirà la benedicció dels animals. La processó de Sant Antoni Abat i l’entrada de missa, clausuraran a partir de les vuit de la vesprada les festes del patró del municipi.