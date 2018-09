La Generalitat celebrarà el 9 d’Octubre amb més de 50 esdeveniments de música, dansa i un homenatge als festivals

Connect on Linked in

– El president de la Generalitat ha agraït als ajuntaments de Castelló, València i Alacant la seua implicació en el projecte

– La Generalitat programa també actes festius a Madrid i Brussel·les

– Juanjo Oller, ‘Milimbo’, ha sigut l’escollit per a dissenyar el cartell que anuncia el 9 d’Octubre

La Generalitat ha programat més de cinquanta actes per a celebrar el 9 d’Octubre de 2018, en un any en el qual destaca l’aposta per la música, amb actuacions en directe de grups valencians, a més d’activitats per a tots els públics com a jornades de portes obertes en el Palau, representacions teatrals i actes tradicionals.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat les gràcies a totes les persones que van a participar en els 9 dies programats per la Generalitat amb motiu del 9 d’Octubre. “Els valencians sempre portarem aquesta data en el cor”, ha assegurat Puig, qui ha destacat que “el 9 d’Octubre està relacionat amb l’aspiració de ser una societat més oberta i més forta”.

Puig també ha demanat que la celebració d’aquest dia servisca “per a cosir més la Comunitat” i ha donat les gràcies als Ajuntaments de Castelló, València i Alacant “per ser un mateix projecte”.

“Perquè realment som un mateix poble, però amb diferents mirades”, ha assegurat el cap del Consell, durant la presentació de la programació festiva de la setmana del 9 d’Octubre, així com del cartell que enguany representa el Dia de la Comunitat Valenciana.

Inici d’activitats l’1 d’octubre

La música i el ball seran enguany una part fonamental de la festa, que donarà començament el dia 1 d’octubre amb una actuació de Taiat Dansa en el pati gòtic del Palau de la Generalitat. A més, el dia 3 arrancaran els concerts de grups de la Comunitat per a celebrar el dia dels valencians, també en el pati gòtic del Palau, amb l’actuació de Júlia.

En aqueix mateix escenari, el dia 5 tindrà lloc el concert de la Plata, mentre que la vespra del 9 d’Octubre la plaça Manises rebrà a Model de Resposta Polar, Polock i Mendienta DJ, en un concert d’homenatge als festivals musicals. La Marina, per la seua banda, acollirà el propi 9 d’Octubre les actuacions de Mueveloreina, Marcel Làzara i Julia Arrey, Tardor i Joe Pask.

Els més xicotets podran gaudir de l’espectacle musical infantil de Gigatrin, que tindrà lloc el 2 d’octubre en el Palau de la Generalitat, mentre que, a Alacant, Dani Miquel oferirà un recital per a tota la família el 5 d’octubre. El 7 d’octubre, el cantautor valencià també portarà la seua música a la capital, amb un concert infantil en la plaça de la Verge en el qual estarà acompanyat de Els Bíters d’À Punt.

La programació inclou també música clàssica i d’orquestra, a càrrec de grups de vent i de corda de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, Shostakuartet i EraQuintet, que recorreran els voltants del Palau durant el matí i la vesprada del 6 d’octubre. A més, es repetirà el tradicional concert del Cor de la Generalitat i de l’Orquestra de València, la vesprada del 5 d’octubre en el Palau de la Música.

Art i gastronomia

El teatre i la literatura també tenen cabuda en aquesta setmana de celebració, que inclou, el dia 4 d’octubre, una lectura poètica en el pati gòtic del Palau i, aqueixa mateixa vesprada, la presentació del llibre ‘Es Castell Vell de Castelló de la Plana. Recuperant el patrimoni, reconstruint la història’, de Pablo García Borja i Joan Enric Palmer Broch, en el Museu de la Ciutat a Castelló. A Alacant, el 6 d’octubre tindrà lloc al representació de l’obra infantil ‘El rei Mesures i els Metamorfosi’ i, a València, el dia 8 tindrà lloc una lectura de Tirant el Blanch en el Palau, a càrrec de l’Associació Cultural Na Jordana.

El millor de la gastronomia valenciana també tindrà un buit en la setmana del 9 d’Octubre, que servirà, a més, per a reivindicar el millor de la cuina valenciana, a través de la instal·lació en la porta del Palau de ‘gastronetas’ amb degustacions de productes propis de la ‘mocadorà’ i orxata.

Tradició i innovació

No faltaran els actes tradicionals de celebració del Dia de la Comunitat Valenciana, que inclouen el lliurament de la Senyera, la processó cívica i la tradicional entrada de moros i cristians a València.

El cap de setmana previ, a més, tindrà lloc l’entrada de bandes de música i concert en les tres capitals, la representació de les ‘ambaixades de la conquesta’, en la plaça dels Furs de València, o un Correfoc, que eixirà de les Torres de Quart. A més, per tercer any consecutiu, la façana del Palau s’il·luminarà amb un videomapping.

Així mateix, durant tota la setmana se celebraran jornades de portes obertes en el Palau de la Generalitat, que renova la seua aposta per la transparència, així com visites guiades per a col·legis i associacions i rutes turístiques.

A més, els dies 6 i 7 d’octubre se celebrarà una nova edició de ‘9 palaus per al 9 d’Octubre’, que obrirà les portes dels palaus de la Generalitat, dels Borja, de la Batllía, fel Marquès de la Scala, dels Català de Valeriola, del Marquès de Malferit, dels Mercader, d’en Bou i del Marquès de Camp al públic, que els podrà visitar de forma lliure.

El 9 d’Octubre arribarà a Madrid i Brussel·les

Les celebracions de la setmana del 9 d’Octubre ixen enguany dels límits de la Comunitat amb actes en altres ciutats, com Madrid i Brussel·les.

En la capital, el dia 2 d’octubre tindrà lloc una ofrena i un acte d’homenatge dirigit a valencians residents a Madrid, amb la finalitat de que els valencians que resideixen fora del seu lloc d’origen puguen sumar-se a la festa des d’altres llocs d’Espanya.

Per la seua banda, la Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea, amb seu a Brussel·les, acollirà el dia 10 un acte de promoció turística de la Comunitat Valenciana, en el qual es destacarà el patrimoni immaterial de la humanitat, reconegut per la Unesco, que es pot trobar a Castelló, València i Alacant. El dia 12, a més, serà la gastronomia valenciana la que prenga la capital belga en una mostra de torrons d’Alacant, emmarcada en els actes de celebració de la festa nacional.

Cartell a càrrec de Milimbo

Juanjo Oller ‘Milimbo’ ha sigut l’escollit per a dissenyar el cartell que anuncia el 9 d’Octubre que, per quart any consecutiu, ha sigut elaborat per professionals valencians del sector del disseny i la il·lustració.

Enguany, el jurat ha escollit la proposta de ‘Milimbo’, que ha elaborat un cartell per a tota la Comunitat i tres versions personalitzades per a cadascuna de les províncies. El disseny continua amb el 9 com a element bàsic i tanca la sèrie de cartells basats en aquest nombre que es va iniciar en 2015.