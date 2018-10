La Generalitat ofereix deu noves residències artístiques per a creadors i creadores a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El programa de residències per a creadors i creadores Cultura Resident de la Generalitat Valenciana llança la segona edició de les seues convocatòries de producció, investigació i mediació cultural, que es desenvoluparan a Alacant, a Castelló i a València, respectivament.

A fi d’impulsar la creació contemporània i enfortir el teixit cultural valencià, Cultura de la Generalitat, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, va posar en marxa l’any passat el programa Cultura Resident, un programa autonòmic únic i pioner a la Comunitat Valenciana que facilita als creadors, temps, espai, acompanyament i recursos econòmics per al desenvolupament del seu treball.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha assegurat que Cultura Resident és un projecte “ben estructurat, sòlid i amb vocació de perdurar en el temps”, com demostra el fet que en aquesta segona edició s’han tret totes les convocatòries al mateix temps. El programa Cultura Resident tindrà un pressupost d’uns 150.000 euros. No obstant això, Amoraga ha afegit que “és un projecte obert a les necessitats i que es pot completar amb altres convocatòries, com, per exemple, el programa de residència literària en què s’està treballant en col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia”.

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “des que es va crear, un total de 46 creadors i col·lectius artístics han pogut desenvolupar els seus projectes a la Comunitat Valenciana, en el marc de Cultura Resident” i ha afegit que “a més d’aquestes tres convocatòries, sota el paraigua de Cultura Resident hem impulsat quatre projectes més de residències artístiques d’agents culturals independents com són Estètiques Transversals – Ecosistemes de l’Oci, per a tota la Comunitat, Enclave Land Art, a Castelló, Aquemarropa a Alacant i Graners de Creació a València”.

Cultura Resident dona suport a projectes de totes les disciplines artístiques, des de la creació visual, escènica, musical, literària o audiovisual actual, o qualsevol altre àmbit de pensament.

Les tres noves convocatòries seleccionaran deu projectes per a residències; almenys la mitat d’aquests per a creadors arrelats a la Comunitat Valenciana. El termini de presentació de projectes per a les tres convocatòries finalitzarà el 26 de novembre.

Convocatòria de producció

La iniciativa va dirigida a creadors lligats a les pràctiques artístiques contemporànies, que presenten propostes inèdites o que estiguen en via d’investigació i requerisquen un impuls per a la seua producció, i han de tindre com a objectius l’experimentació i la innovació en l’àmbit de la creació artística actual en el sentit més ampli.

Se seleccionaran quatre projectes, almenys dos dels quals correspondran a creadors arrelats a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit se seleccionaran dos projectes que tindran un període de residència de dos mesos, i dos projectes més de quatre mesos.

S’estableix una dotació econòmica per a cada projecte de 1.200 euros mensuals en concepte d’honoraris; 3.500 euros per a producció, per a les residències de dos mesos, i 4.500 euros per a les de quatre; fins a un màxim de 600 euros per a la presentació del projecte i fins a 400 euros de borsa de viatge.

La residència es desenvoluparà a les instal·lacions del Centre Cultural Las Cigarreras d’Alacant, amb el suport de l’IVAJ a l’alberg juvenil La Florida d’Alacant.

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades s’ha constituït un jurat format per Alicia Murría, crítica, historiadora de l’art, comissària i directora d’Artecontexto, a proposta de l’Associació Valenciana de Crítics d’Art-AVCA; Miguel Mallol, comissari independent, a proposta d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló-AVVAC; Ángela Botxí Morte, presidenta de l’APDCV, a proposta de l’Associació Professional de Dansa de la Comunitat Valenciana; Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura i Patrimoni, o la persona en qui delegue; i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Convocatòria d’investigació

La iniciativa va dirigida a creadors que presenten propostes inèdites d’investigació dins del camp de la cultura contemporània i requerisquen un temps d’estudi i evolució per a publicar-les, amb independència del suport triat, en finalitzar el període de residència.

Se seleccionaran quatre projectes, almenys dos dels quals correspondran a creadors arrelats a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, se seleccionaran dos projectes que tindran un període de residència de dos mesos i dos projectes més de quatre mesos.

Cada projecte té una dotació econòmica de 1.200 euros mensuals en concepte d’honoraris; 3.000 euros destinats a despeses per a la publicació de la investigació i fins a 400 euros de borsa de viatge.

La residència es desenvoluparà a les instal·lacions del museu de Belles Arts de Castelló i amb el suport de l’IVAJ a la residència juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló.

Per a la valoració de les sol·licituds s’ha constituït un jurat format per Antonio Méndez Rubio, professor de l’àrea de comunicació i publicitat, a proposta de la Universitat de València; Teresa Marín, professora de pintura de la Facultat de Belles Arts d’Altea, a proposta de la Universitat Miguel Hernández d’Elx; Amparo Zacarés Pamblanco, professora de Departament de Geografia, Història i Arts de la Facultat de Ciències Humanes, a proposta de la Universitat Jaume I; Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura i Patrimoni, o la persona en qui delegue; i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Convocatòria de mediació cultural

Aquesta convocatòria té com a objectiu seleccionar dos projectes situats en contextos específics que utilitzen la creació contemporània com a element mediador i la ciutadania com a agent actiu d’un procés de creació contemporània, participatiu i relacional, mitjançant el qual atendre les demandes i necessitats d’una determinada comunitat.

Poden optar a la convocatòria professionals de l’antropologia, sociologia, educació o qualsevol altre àmbit de treball que desenvolupen la seua activitat en el camp de la mediació cultural.

Se seleccionaran dos projectes, amb un període de residència de sis mesos cada un, i almenys un d’aquests correspondrà a creadors arrelats a la Comunitat Valenciana.

Cada projecte té una dotació econòmica de 1.200 euros mensuals en concepte d’honoraris; 2.000 euros destinats a la realització del projecte i fins a 400 euros de borsa de viatge.

La residència es desenvoluparà a les instal·lacions del Centre del Carme Cultura Contemporània i amb el suport del col·legi major Rector Peset de la Universitat de València.

El jurat encarregat de seleccionar les propostes està format per Carlos Almela, responsable del programa Arte ciudadano España, a proposta de la Fundació Daniel & Nina Carasso; María Acaso, responsable d’Educació de l’MNCARS, a proposta del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía; Paloma Palau, professora de l’Àrea de Didàctica de l’Expressió Plàstica, a proposta de la Universitat Jaume I de Castelló; Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura i Patrimoni, o la persona en qui delegue; i José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.