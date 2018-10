La Generalitat recolzarà amb una línia específica d’ajudes a 143 municipis en perill de despoblació

Print This Post

El president ha incidit en la necessitat de garantir l’ocupació, serveis públics de qualitat i la mobilitat a la ciutadania de les zones més despoblades

Castelló. La Generalitat recolzarà a 143 municipis valencians en perill de despoblació amb una línia específica d’ajudes del Fons de Cooperació Municipal. La línia beneficiarà a 143 municipis, 74 de la província de Castelló, 46 de la de València i 23 de la d’Alacant.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha assistit a la presentació d’aquestes ajudes davant els alcaldes de les localitats afectades, ha assegurat que la “superació dels desequilibris territorials” és una prioritat per al Consell.

Puig ha assenyalat que la igualtat d’oportunitats “no solament té a veure amb un origen de caràcter econòmic”, sinó també “amb el lloc de residència”, i ha destacat que “el gran horitzó” del Consell se situa en l’objectiu que a la Comunitat Valenciana “totes les persones tinguen les mateixes oportunitats”.

En aquest sentit, el cap del Consell ha recordat altres programes que desenvolupa el Consell per a la lluita contra la despoblació i el foment de l’ocupació a l’interior, com és el cas de la iniciativa Avalem, els tallers d’ocupació o el pla de brigadistes forestals.

El propòsit, com ha explicat Puig, és que els municipis tinguen els serveis públics garantits, que es creuen llocs de treball i que es millore la mobilitat dels seus habitants.

La línia, tal com ha comentat el president, s’emmarca dins de l’agenda Avant contra la despoblació, que planteja fer “més atractius” els municipis a les persones joves per a així poder fer possible “el renaixement”.

El cap del Consell, que ha remarcat la importància de mesures com evitar el tancament d’escoles o facilitar l’aproximació dels serveis sanitaris, també ha volgut agrair la seua labor als alcaldes i les alcaldesses que “estan donant la cara tots els dies en condicions de dificultat”.

Per la seua banda, el director general d’Administració Local, Antoni Such, ha explicat que “la Comissió Europea està treballant per a intentar solucionar un problema , durant molts anys, s’ha obviat”, al mateix temps que ha assegurat que el Consell vol estar “a l’avantguarda de les propostes a nivell europeu”.

Decret del Consell

Aquesta línia específica del Fons de Cooperació Municipal dirigida als pobles de la Comunitat Valenciana en risc de despoblació es va aprovar a través d’un decret en el ple del Consell del passat 10 d’octubre.

Es tracta d’una iniciativa de foment i cooperació amb les entitats locals que persegueix dotar als ajuntaments de recursos suficients perquè el fenomen de la despoblació no pose en risc la seua suficiència financera i el seu local.

Aquesta línia és de naturalesa incondicionada i no finalista, i pretén donar als municipis en risc un suport econòmic perquè puguen disposar de la dotació adequada per a la prestació dels serveis locals.