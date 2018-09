La Generalitat Valenciana agraïx la seua tasca a l’agrupació de Protecció Civil d’Alzira

Connect on Linked in

El director general de l’Agencia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha enviat una carta dirigida a l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, per traslladar el seu agraïment als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d’Alzira per la seua intervenció en l’operació “Esperança Mediterrània”.

“Esperança Mediterrània” va ser l’operatiu que la Generalitat Valenciana va coordinar per acollir les persones emigrants de la nau Aquàrius, que va arribar al port de València el passat 17 de juny, així com el treball realitzat els dies posteriors.

La Generalitat Valenciana reconeix que la determinació per acollir les persones emigrants de l’Aquàrius no haguera estat possible sense la participació de centenars de professionals i voluntaris. Reconeix també que el treball realitzat ha sigut impecable, fet amb eficàcia i sensibilitat.

El director general manifesta a la seua carta, de manera literal: “Vull que es trasllade l’agraïment als voluntaris i voluntàries de Protecció Civil per la seua professionalitat, la implicació, el respecte i la generositat, entre molts altres valors, que s’han bolcat per donar una resposta humana a esta crisi d’humanitat. Així mateix, vull traslladar l’agraïment sincer expressat pel president de la Generalitat.”

Des de l’Ajuntament d’Alzira, la regidora de Seguretat, Sara Garés, s’unix a este agraïment “per tota la tasca que fa l’agrupació alzirenya al llarg de tot l’any, i esta actuació amb l’arribada de l’Aquàrius és una mostra més del bon fer de les persones voluntàries i que realment fan una tasca impagable.”