La Generalitat Valenciana autoritza l’ajuda de 300.000 euros per a reformar la Casa Ayora

L’Ajuntament d’Almussafes aportarà els 100.000 euros restants per a restaurar la planta baixa de l’emblemàtic habitatge del carrer Major

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el consistori municipal signen un conveni per a poder iniciar les obres

Almussafes, a 29 de juny de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes rebrà una subvenció de 300.000 de la Generalitat Valenciana per a reformar la planta baixa de la Casa Ayora situada en el carrer major de la localitat. Hui, el Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el consistori municipal per a fer efectiva aqueixa ajuda, que es va anunciar a la fi de 2017, i a la qual s’uniran altres 100.000 euros amb càrrec a fons propis de l’administració local per a permetre la rehabilitació d’aquest espai que en el futur està previst que albergue un museu. Les actuacions a realitzar inclouran el reforç estructural i la consolidació del sostre per a evitar el seu enfonsament descontrolat.

El passat mes de novembre, l’Ajuntament d’Almussafes va anunciar que la Generalitat Valenciana havia inclòs en el seu avantprojecte de pressupostos per al present exercici pressupostari 2018 una subvenció de 300.000 euros per a contribuir a la reforma de la Casa Ayora de la localitat, l’emblemàtica construcció de dues plantes situada en el carrer Major i que va ser adquirida per Dolores Aiora Olcina l’any 1901.

El Consell presidit per Ximo Puig ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l’executiu municipal, amb el que es confirma que la planta baixa de l’habitatge, que es destinarà a un museu, serà rehabilitat durant el present 2018.

La reforma, que té per objectiu preservar el valor artístic i històric de l’edifici, comptarà amb un pressupost total de 400.000 euros, atès que a l’aportació de 300.000 euros de l’administració autonòmica se sumaran altres 100.000 euros amb càrrec a fons propis del consistori de la localitat.

“Estem molt contents perquè des de la Generalitat Valenciana han entés que la reforma d’aquest habitatge és necessària. Es tracta d’un edifici històric de gran valor per als almussafenys que hem de preservar i la subvenció ens permetrà abordar la rehabilitació de manera molt més ràpida que si fóra sufragada íntegrament per l’Ajuntament”, destaca l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Les actuacions a realitzar inclouran el reforç estructural, ja que l’edifici està deteriorat, i les obres serviran per a consolidar o evitar l’enfonsament descontrolat d’alguns dels elements danyats. L’estudi de les patologies existents en la Casa Ayora realitzat per l’Ajuntament va constatar que era necessària una intervenció per a complir les normatives vigents i evitar la progressiva deterioració al que està sent sotmesa. El termini de vigència d’aquest conveni finalitza el 31 de desembre de 2018 i es podran finançar al seu càrrec les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2018.