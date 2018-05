Giuseppe Grezzi: “Volem una ciutat més segura, més amable i més accessible”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de València presenta el seu primer Pla de Seguretat Vial

L’Ajuntament de València ha presentat el primer Pla de Seguretat Vial elaborat al llarg de l’últim any i que marca les línies de treball per a aconseguir uns carrers més segurs i millorar la mobilitat dels usuaris per l’espai públic. Giuseppe Grezzi, regidor de

Mobilitat Sostenible ha sigut l’encarregat d’explicar aquest pla.

Per tal de seguir la implantació del Pla s’utilitzarà la taula d’indicadors d’avaluació proposada per la DGT. Açò permetrà avaluar quantitativa i qualitativament l’eficàcia d’aquestes actuacions i, a més, realitzar comparacions entre municipis per tal d’establir una base estadística general.