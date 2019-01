Godella celebrarà el Dia de l’Arbre amb la plantació de 200 exemplars d’arbres i arbustos

Print This Post

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella celebrarà, un any més, el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana.

Enguany, com a novetat, es realitzarà en el parc de la Devesa, que el proper dissabte 2 de febrer obrirà les seues portes amb motiu d’esta plantació.

L’activitat es realitzarà en dos grups de vint persones que entraran en dos franges horàries: el primer de 10 a 11:30 h, i el segon de 12 a 13:30 h. És necessari realitzar la inscripció prèvia a través dels mails agricultura@godella.es o mediambient@godella.es.

Abans, però, el dijous 31 de gener, es realitzarà una altra activitat en la que participarà l’alumnat de l’IES Federica Montseny, plantant arbres a la zona de darrere del camp de futbol, junt al pas subterrani de la carretera.

En total, entre un i altre dia, es plantaran uns 200 exemplars d’espècies pròpies de les deveses mediterrànies com el llentiscle, el xiprer o el pi pinyoner. Enguany, l’adquisició d’estos arbres s’ha fet amb fons propis de l’Ajuntament.

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, ha remarcat el fet que, amb estes accions, els veïns i veïnes de Godella contribueixen a «mantindre i recuperar les espècies singulars i els ecosistemes específics del nostre entorn». A més –ha afegit-, «entre totes i tots ajudem a fer dels carrers espais més agradables, al mateix temps que es millora la qualitat ambiental».

Més plantacions

Estes plantacions que es realitzaran durant el Dia de l’Arbre es sumen a les que recentment ja s’han fet des de la regidoria de Medi Ambient de Godella.

En concret, s’han plantat tres moreres i més de cent arbustos de pittosporum al parc Cervantes i cinc moreres a la plaça de Dalt.

També s’han realitzat els treballs de destoconat (llevar el tronc dels arbres talats) en la pujada a l’Ermita, i s’han plantat diversos exemplars de plantes i flors (dimorphoteques, viburnum lucidum, euriops, etc.) a la rodona de la carretera de Rocafort, així com altres arbustos a la plaça del Doctor Valls, i als jardins del carrer Santa Teresa. Per últim, s’han podat les palmeres dels Jardins de Vila Eugènia, una tasca que era necessària ja des de feia temps.

D’altra banda, des de l’àrea de Medi Ambient informen que els tretze exemplars d’oliveres trasplantats front al pavelló municipal i al carrer Dàlies creixen en perfecte estat. Cal recordar que la decisió de canviar la ubicació d’estos arbres va partir de l’empresa propietària de la parcel·la ubicada al carrer Ermita Nova nº 6 i encarregada de construir els 25 habitatges allí projectats, i es va realitzar «d’acord amb la legalitat vigent», com va comentar el regidor de l’àrea, Fernando Oliveros. El consistori i la propietat arribaren a un acord per reubicar estos exemplars a dos zones públiques.