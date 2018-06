Gora Zaragozá participa en una conferència a Alzira sobre les estratègies per a un ús inclusiu de la llengua

Connect on Linked in

La Casa de la Cultura d’Alzira ha acollit una conferència de la Professora Gora Zaragozá, del departament de Filologia anglesa i alemanya de la Universitat de València.

Baix el títol: ‘Tots hauríem de ser feministes. Estratègies per a un ús inclusiu de la llengua’, Gora ha analitzat la importància de la llengua en la defensa del feminisme i la igualtat.

Antecedents que Gora va unir amb les estratègies a nivell discursiu, gramatical i lèxic que es poden utilitzar per una defensa de la igualtat a través de la llengua.

En la conferència, l’autora va assegurar que tot i que s’ha avançat en aquest aspecte queda molt per fer.

Per això, va fer partícips a les persones assistents amb un exercici en el que tots tractaren la importància del llenguatge com a reflex de la realitat, una manera de lluitar per la igualtat i contra el sexisme.