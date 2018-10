La gota freda amenaça la Comunitat Valenciana

Print This Post

Es demana des del Centre d’Emergències extremar precaucions

La Comunitat Valenciana està amenaçada per la gota freda i s’espera que durant els pròxims dies, les pluges arriben fins als 150 litres per metre quadrat a València i fins a 180 litres per metre quadrat a Castelló.

Per això, des del Centre d’Emergències es demana prestar especial atenció a l’estat de carreteres. A més, els bombers han aconsejat eixir el menys posible de casa i utilitzar els vehicles sols en cas necesssari.

A més, també s’ha recomanat tindre cura a l’hora d’eixir al carrer en les ciutats.

La gota freda començarà a sentir-se a partir de demà a la nit.