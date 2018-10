La gota freda deixa les seues primeres imatges a la Ribera

Print This Post

Camps anegats, carreteres talladles entre altres

Decenes de carreteres tallades per les fortes pluges a la Comunitat Valenciana

La gota freda ja ha deixat les seues primeres imatges. Camps anegats, carreteres talladles, alguns punts de metro tallats e inclús aules sense alumnes per anulacio de les classes.

Les pluges han disminuit al llarg de la vesprada en algunes zones de la Ribera però s’espera que la plutja continue al llarg de la nit poguent provocar trombes d’aigua importants que deixen zones inundades.

Recordem que la gota freda encara no ha passat i que al llarg d’aquesta nit i durant tot el divendres s’han d’extremar les precaucions, no utilitzar cotxe ni eixir de casa de no ser necessari. Els donarem més información al pròxim informatiu.