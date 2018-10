El Govern assegura no haver rebut sol·licituds d’ajudes per la pedra caiguda a la comarca l’1 de juliol

Print This Post

Des d’AVA-ASAJA asseguren que s’ha fet entrega d’un document amb reclamacions i peticions i una moció pels danys causats.

El Govern assegura no haver rebut sol·licituds sobre les ajudes per la pedregada caiguda a la comarca el passat 1 de juliol. En canvi, des de l’Associació Valenciana d’Agricultors asseguren que s’ha entregat un document de reclamacions i peticions, a més d’una moció per tots els danys causats en el temporal.

Podran descobrir tots els detalls de l’entrevista amb Bernardo Ferrer aquesta nit, al programa Agronatura.