El govern de Mislata respon al PP que «el Pla d’Emergència Local està activat des de fa 48 hores»

Per a María Luisa Martínez Mora, portaveu del govern “la seguretat de la ciutadania de Mislata és primordial en un cas d’alerta taronja com el qual amenaça al litoral mediterrani durant aquest cap de setmana, per açò prenem fa ja dos dies la decisió d’activar el nostre pla d’emergències”.

El govern municipal ha anunciat que el Pla d’Emergències Local contra inundacions s’activa cada vegada que l’agència estatal Aemet i el servei 1-1-2 de la Generalitat Valenciana emeten informes amb preavisos per a iniciar actuacions d’emergència. En aquest cas, el govern municipal va prendre la decisió dimarts passat al matí, quan l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, va demanar l’activació del pla amb la col·laboració dels tècnics municipals implicats, Policia Local, Protecció Civil, empresa pública Nemasa i totes les brigades. A més, el propi alcalde va signar el bàndol informatiu corresponent i ja han tingut lloc diverses reunions del Pla d’Emergències Municipal sobre aquesta alerta meteorològica.

La portaveu del govern, a més, ha assegurat que “Mislata té el pla activat el pla des de dimarts passat, amb tot el control previ efectuat, desallotjant la zona baixa; i ara estan treballant en les accions a dur a terme davant possibles incidents”. Ha aprofitat per a retraure al portaveu popular que “sembla que li agrada generar alarma amb temes tan susceptibles com el de la seguretat de la ciutadania, però en aquest cas comet l’error de no haver llegit els comunicats de l’Ajuntament i del propi govern municipal, que fa 48 hores es van anticipar a la petició que hui el seu grup ha llançat a l’aire”.

En qualsevol cas, des del govern municipal anuncien que seguiran treballant durant les pluges, davant possibles incidències que pogueren afectar a la seguretat o el tràfic, i que tots els equips municipals estan treballant de forma coordinada.