Gran acollida de la I Fira Comercial i Gastronòmica de Sueca

Més de 3.000 persones han passat al llarg del cap de setmana per les instal·lacions que han acollit la primera edició de la fira

Sueca, 20/06/2017.La I edició de la Fira Comercial i Gastronòmica celebrada este cap de setmana a Sueca ha tancat amb gran èxit. Baix el lema “Sueca està viva” este esdeveniment ha congregat més de 20 negocis participants amb l’objectiu de demostrar la vitalitat i la qualitat dels serveis i comerços locals. Es tracta d’una iniciativa promoguda a proposta de l’Associació de Serveis i Comerç Arrima’t i que ha comptat amb el recolzament i el patrocini de l’Ajuntament de Sueca.

El director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, no va voler perdre’s esta primera edició de la Fira Comercial i Gastronòmica. El responsable de comerç, que va participar en la inauguració, va apuntar que “este tipus d’iniciatives són necessàries i convenients per donar a conèixer el gran teixit comercial amb el que compta Sueca, a més, este tipus de fires són molt útils per demostrar el dinamisme del comerç local que sempre està en transformació i adaptant-se als nous temps i a les noves conductes de comerç”. L’acte va comptar també amb la participació del president de la Unió Gremial, Francesc Ferrer; la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho; i l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, qui va assistir acompanyada d’una nodrida representació dels regidors del govern local.

Per la seua banda, el regidor de Comerç de l’Ajuntament de Sueca, Pau Roselló, va assenyalar que “esta primera edició ha estat tot un èxit atès que ha comptat amb una gran participació per part dels negocis locals i una molt bona acollida pels visitants”. La finalitat de la celebració d’este esdeveniment és sobretot donar conèixer els productes i serveis dels comerços locals per promocionar-los, afavorir la seua venda i, al mateix temps, motivar els visitants perquè s’apropen als establiments del seu poble, segons ha afirmat el titular de Comerç.

La fira ha estat un autèntic aparador per als negocis participants que han aprofitat la iniciativa per liquidar stocks amb promocions especials i presentar noves col·leccions. A més a més, els visitants han pogut degustar també, a la zona de restauració, exquisides tapes i arrossos elaborats per restaurants i altres establiments de Sueca.

El president de l’Associació de Serveis i Comerç Arrima’t, Tony Landete, qui ha assegurat que han passat més de 3.000 persones per la fira al llarg del cap de setmana, ha manifestat també que “els participants ja estan pensant en la segona edició atès que la sinergia entre els comerços i l’hostaleria ha fet que es creen nous contactes entre ells que poden ser beneficiosos i ajudar a captar nous clients”. Landete ha volgut agrair al consistori i especialment al regidor de Comerç, Pau Roselló, la confiança dipositada en l’associació, així com també als representants de les diferents entitats representades per l’assistència i el suport en esta primera edició.