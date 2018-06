El Grup de Treball de l’Horta Sud especialitzat en l’atenció a l’alumnat TDAH es reunix a Almussafes

Connect on Linked in

La localitat s’ha integrat en este col·lectiu per a millorar la qualitat del servici oferit a la ciutadania del municipi

La trobada es va dur a terme dimecres passat 6 de juny al matí en la sala de conferències del Centre Cultural

Almussafes, a 11 de juny de 2018. Almussafes va acollir dimecres passat 6 de juny una trobada del Grup de Treball de l’Horta Sud especialitzat en l’atenció a l’alumnat amb TDAH. L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament d’Almussafes continua millorant el funcionament del seu gabinet psicopedagògic amb l’objectiu d’oferir un millor servici als usuaris del mateix. Tal com ha ocorregut amb altres qüestions relacionades amb este i altres departaments, el consistori municipal facilita la col·laboració i acostament professional amb altres municipis pròxims. En esta ocasió el Gabinet Psicopedagògic Municipal de la localitat arran de la iniciativa de la psicòloga comunitària Juana Mateo, s’ha unit a l’un nou grup de treball integrat per diverses poblacions de la comarca de l’Horta Sud.

“Des de l’Ajuntament d’Almussafes tenim molt clar que la col·laboració entre municipis és positiva i enriquidora perquè com més opinions i veus hi haja al voltant d’un tema més possibilitats tindrem d’afrontar-ho amb èxit. Este és un exemple més. Atés que no existia un grup semblant en la Ribera ens hem integrat en el de l’Horta Sud”, assegura el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano.

Objectius i línies de treball

“A l’espera de les noves normatives per part de la Conselleria d’Educació que han de regular els Plans d’Actuació Individualitzats per a donar resposta a l’alumnat amb necessitat de suport educatiu, naix la iniciativa d’este grup d’establir reunions de treball i dividir-se en subgrups per a abordar temes d’interés com el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH), Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o Dificultats d’Aprenentatge (DA)”, van explicar les psicòlogues que formen part d’este grup.

L’objectiu inicial és fer un pas més cap a la unificació d’actuacions conjuntes i establir propostes i orientacions que puguen incloure’s en els nous plans d’actuació individualitzada, amb la finalitat d’assegurar una ràpida resposta.