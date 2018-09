Grupo Antolin celebra el 30 aniversari d’Autotrim

Connect on Linked in

Grupo Antolin, un dels majors fabricants d’interiors per a vehicles del món, ha celebrat el 30 aniversari d’Autotrim, la seua planta situada a Almussafes (València).

L’acte es va celebrar en el centre d’Autotrim en el Polígon Industrial Nord i va comptar amb la presència de María Helena Antolin, vicepresidenta de Grupo Antolin, i Ernesto Molina, director d’Autotrim. A l’esdeveniment van assistir Antonio González, alcalde d’Almussafes, i Blanca Marín Ferreiro, secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, en representació de Ximo Puig Ferrer, president de la Generalitat Valenciana; així com Dionisio Campos, director de Fabricació de la planta de Ford a Almussafes, i Daniel Ruiz, gerent general de Fabricació de la planta de Ford a Almussafes.

Autotrim empra a més de 220 persones en la seua fàbrica de producció del Polígon Industrial Nord i el centre Just In Time situat en el parc de proveïdors de Ford. La companyia de Grupo Antolin compta amb unes modernes instal·lacions i els processos de producció més avançats per a subministrar components a Espanya a Ford, Nissan, Seat, Opel i Citroën. El centre produïx tots els dies més de 3.200 sostres. A més, Autotrim exporta peces per a clients en África, Àsia, Amèrica i Europa.

Autotrim va començar a operar en 1988 amb el subministrament del sostre del Ford Fiesta. “Autotrim ha demostrat en tots estos anys que és un centre modèlic dins del Sistema de Producció de Grupo Antolin. Fabrica amb la màxima qualitat i la millor tecnologia nostres productes de l’interior del cotxe complint sempre amb els terminis i els requeriments dels clients”, va assenyalar María Helena Antolin, vicepresidenta de Grup Antolin, qui va destacar la contribució de les instal·lacions al desenrotllament econòmic i industrial de València.

“Autotrim compta amb uns magnífics professionals, que han participat i participen en el desenrotllament d’altres plantes de la companyia a nivell mundial. Des de València, exportem talent cap al món”, va afegir María Helena Antolin.

Peu de foto Foto 1: Ernesto Molina, director d’Autotrim; Daniel Ruiz, gerent general de fabricació de la planta de Ford a Almussafes; Dionisio Campos, director de fabricació de la planta de Ford a Almussafes; María Helena Antolin, vicepresidenta de Grup Antolin; Blanca Marín Ferreiro, secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç de la Generalitat Valenciana; i Antonio Gonzalez, alcalde d’Almussafes.

Peu de foto Foto 2: En el centre, María Helena Antolin, vicepresidenta de Grup Antolin, i Ernesto Molina, director d’Autotrim, junt amb els empleats de la factoria.