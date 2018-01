Guadassuar dóna el tret d’eixida al porrat de Sant Vicent

Print This Post

La repartició de la carn i el pregó enceten les festes de Sant Vicent al municipi.

El tabal i la dolçaina. Els cabuts i gegants. 46 parelles ballant el bolero de Guadassuar i la “Carabassota” alçant torres humanes.

La música i els balls, com a part fonamental de la festa, encetaven la cavalcada de la repartició de la carn, i la Societat Musical Santa Cecília era l’encarregada de tancar-la.

Al pas de les carrosses una pluja de confeti cobria de color els carrers de Guadassuar. Els veïns i veïnes isqueren al carrer per gaudir de l’ambient festiu i també per a recollir les llepolies i les joguines que des de les carrosses es llançaven a l’aire.

La repartició de la carn representa el preludi de la festa i el seu origen es remunta a una antiga tradició que al poble tots coneixen.

Ara, altres elements són característics d’aquest acte. Els festers reparteixen per a veïns i visitants dolços típics, com ara els rotllets i per acompanyar-los la Mistela.

Una vegada finalitzada la repartició de la carn es donava pas al pregó. Els festers de Sant Vicent ocupaven la balconada de la casa consistorial i la gent la plaça de l’Ajuntament. el bolero de Guadassuar i la muixeranga van tornar a delectar al públic amb les seues actuacions, i era aleshores quan Vicent Ibiza, el pregoner de 2018, pronunciava les paraules que donaven oficialment el tret d’eixida a la festa

Una gran afluència de gent recorria els carrers del porrat i la fira gaudint de les parades on la canyamel i els dàtils representen alguns dels productes més tradicionals.

La fireta de Guadassuar, considerada la més antiga de la comarca, no podia començar de millor manera.

Alcaldes de poblacions veïnes com Alzira, Benimodo, Carcaixent o Alcantera de Xúquer van voler acompanyar Guadassuar en un dels seus dies més importants de l’any.