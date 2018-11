Guadassuar gaudeix de la nova remodelació de la Gran Via amb l’ajuda de la Diputació

Connect on Linked in

La Diputació de València ajuda amb la remodelació de la travessa de la Gran Via a Guadassuar, que comptava amb un pressupost inicial de 50.000 euros

Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació: aquests tipus de treballs per part de la Diputació són indispensables per a reforçar la seguretat vial dels conductors i conductores, així com dels vianants”

Voro Montañana, alcalde de Guadassuar: “Esta millora ha estat durant molts anys una demanda per part dels veïns i les veïnes de Guadassuar atès que es tracta d’una via que travessa i vertebra tot el municipi”

Els veïns i veïnes de Guadassuar, a la Ribera Alta, ja circulen per la nova travessia de la Gran Via, principal via del municipi que compta amb 900 metres i que creua d’est a oest tota la localitat. La vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, ha visitat junt amb l’alcalde de la localitat, Voro Montañana, la millora realitzada a la travessia que comptava amb un pressupost inicial de 50.000 euros i que ha estat sufragat amb l’ajuda de la institució provincial.

Maria Josep Amigó ha manifestat durant la seua visita que “aquests tipus de treballs per part de la Diputació són indispensables per a millorar la vida al carrer dels veïns i veïnes de la localitat i reforçar la seguretat vial dels conductors i conductores, així com dels vianants”.

La realització de les obres de millora han estat dividides en dos fases, en una primera instància amb el fresat d’uns 8 cm, per tal d’anivellar tota la travessa i llevar els clots i bonys que havien sorgit per la crescuda de les arrels dels jardins limítrofs, i la segona fase ha estat l’asfaltat. Les obres comeses s’han realitzat d’una manera molt ràpida i amb una gran professionalitat, tal i com ho ha expressat l’alcalde de Guadassuar, Voro Montañana.

“Esta millora ha estat durant molts anys una demanda per part dels veïns i les veïnes de Guadassuar atès que es tracta d’una via que travessa i vertebra tot el municipi”, ha assenyalat Montañana, i ha continuat “es d’agrair la rapidesa en que s’han realitzat els treballs de fresat i asfaltat i la dedicació realitzada per part de la Diputació de València”.

Per altra banda, els trams centrals de la Gran Via i els pins, serà ciutadania del municipi qui decidirà, entre cinc models diferents, de com serà la nova Gran Via. Les propostes ja estan estudiades i dissenyades per una empresa especialitzada i pròximament s’informarà als veïns i veïnes de com es durà a terme aquesta votació, així ho ha fet saber l’Ajuntament de Guadassuar.