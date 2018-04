Guadassuar vol incloure el projecte de centre de dia en el programa d’infraestructures socials de Generalitat i Diputació

Print This Post

L’Alcalde ha explicat que de no poder ser així per estar fora de termini es “buscarà finançament extern”

l’Alcalde de Guadassuar, Salvador Montañana, s’ha reunit amb la secretària autonòmica de Serveis Socials, Elena Ferrando, per a donar-li a conéixer el projecte de centre de dia per al municipi

L’actual centre gestionat per Aguafa, l’associació de familiars de malalts d’Alzheimer, necessita una ampliació per tal de ser catalogat com a centre de dia. El consistori ha adquirit l’edifici del costat perquè així siga.

L’Ajuntament de Guadassuar espera que la Generalitat i la Diputació puguen incloure en el pla bianual d’inversions per a la construcció de centres de dia aquest projecte; el qual es va quedar fora per qüestió de terminis en la compra de l’edifici.

Si el projecte queda fora de les inversions del pla de generalitat i diputació, el consistori el tirarà endavant amb finançament extern.

Montañana també va poder parlar d’aquest projecte amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, en la seua recent visita al municipi.