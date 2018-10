La Guàrdia Civil i els veterans de l’Almussafes CF disputen el Trofeu de Futbol Verge del Pilar

Connect on Linked in

L’alcalde de la localitat, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, van participar en la trobada esportiva-solidària

Ahir, diumenge 14 d’octubre al matí, el Camp de Futbol Municipal d’Almussafes va acollir el Trofeu Verge del Pilar 2018 organitzat per la caserna de la Guàrdia Civil de la població, en el qual alguns dels agents de la benemèrita es van enfrontar a l’equip veterà de l’Almussafes Club de Futbol.

En la trobada futbolística, que novament va comptar amb un component solidari, van participar el president de l’executiu local, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, tots dos com a integrants del conjunt de l’entitat dedicada a aquesta disciplina. Per la seua banda, el tinent responsable de la caserna, Javier Muñoz, va liderar l’equip format per guàrdies civils del Lloc Principal d’Almussafes.

El partit va concloure amb victòria per als agents, els qui es van imposar per 4 a 3 als jugadors del club almussafeny. “El resultat no importa en absolut. L’ambient era magnífic i crec que això és el que cal ressaltar de la trobada. Per a nosaltres va ser un enorme plaer participar”, assegura el primer edil, qui incideix en la importància de la trobada des del punt de vista solidari, ja que els productes alimentaris no peribles cedits pels propis jugadors convocats s’han entregat a Creu Roja per a la seua distribució entre famílies necessitades.