‘Guardianes del Júcar’ primer projecte per a impulsar la recuperació dels ecosistemes aquàtics en Carcaixent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es duran a terme dos iniciatives, la rehabilitació de l’entorn natural del Barranc de Barxeta i la millora de la qualitat de les aigües que van a parar a la depuradora d’Alzira, a través de la implantació d’un filtre verd.

Schweeppes Suntory España ha presentat el seu projecte ‘Guardianes del Júcar’ a Carcaixent amb l’objectiu de rehabilitar i millorar els ecosistemes aquàtics en la demarcació hidrogràfica del Xúquer en l’entorn d’aquest municipi.

Aquest projecte permetrà, entre els anys 2019 i 2021, millorar la qualitat de les aigües superficials, recuperar espais naturals de la ribera, contribuir al coneixement i millora d’ecosistemes aquàtics, eliminar espècies invasores en les riberes fluvials i promoure l’ús públic dels espais naturals.

Tot això amb dos iniciatives: la rehabilitació de l’entorn natural del Barranc de Barxeta i la millora de la qualitat de les aigües que van a parar a la depuradora d’Alzira, a través de la implantació d’un filtre verd.

‘Guardianes del Júcar’ compta amb la col·laboració de diferents actors i representants de la Conca Hidrogràfica del Xúquer, així com diverses plataformes ecologistes, institucions, col·lectius afectats i els Ajuntaments de Carcaixent i altres localitats com Alzira, Alberic, Castelló i Benimuslem, així com la Universitat Politècnica de València.