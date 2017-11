“I-pobles” s’implementa en 17 localitats pilot

I-pobles” és un projecte de la Diputació que permetrà tractar la informació amb l’administració de forma electrònica

Ivan Martí: “Aquest és el projecte més important de la legislatura. Un projecte que permetrà una comunicació més fluida amb la ciutadania i més transparència”.

16/11/2017.El diputat de modernització i desenvolupament de l’administració electrònica, Ivan Martí, ha acudit aquest matí a València a la presentació de “I-pobles” amb els representants dels 17 municipis pilot que formaran part de l’aplicació.

Aquesta presentació ha tingut com a objectiu la posada en comú de la forma d’implantar en cadascuna de les localitats pilot (Albal, Alberic, Algar de Palància, Bellús, Benifairó de la Valldigna, Bugarra, Bunyol, Corbera, Guadassuar, Manuel, Meliana, Pinet, Puçol, Rafelbunyol, Torrella, Vallada i Vallés ) l’aplicació “I-pobles”. A més d’estudiar quines variacions es faran a l’aplicació perquè la seua implantació, a principis de gener del proper any a un centenar de municipis més, siga un èxit.

Segons Ivan Martí: “Aquest és el projecte més important de la legislatura. Un projecte que permetrà una gestió més eficients dels ajuntaments. A més, facilita una comunicació més fluida amb la ciutadania i més transparència”. I a afegit: “Contem amb vosaltres com a pobles pilot per a que ens conteu com poder anar millorant l’aplicació i així al gener estar funcionant completament quan comencen els més de 100 pobles adherits i que, en poc temps, anem millorant”.

Els pobles pilot, comptaran amb una versió de proba de “I-pobles” per a que tant els municipis com els usuaris, es familiaritzen amb l’aplicació.

Què és l’aplicació “I-pobles”?

L’aplicació “I-pobles” forma part del projecte impulsat per la Diputació, per implantar l’administració electrònica a localitats de menys de 20.000 habitants. Aquest projecte té com a objectiu la possibilitat de tractar la informació amb l’administració de forma electrònica, estalviant d’aquesta manera paper i millorant la comunicació amb els ciutadans.

Els usuaris de “I-pobles” sols hauran de disposar d’un navegador amb accés a internet i un certificat electrònic. Una vegada el tinga, l’usuari podrà fer les gestions amb l’administració des del seu terminal.