Iberdrola es compromet a prendre mesures per evitar les incidències en el subministrament a l’Alcúdia

L’Alcalde i els regidors d’urbanisme i d’obres públiques s’han reunit hui divendres amb els màxims responsables d’Iberdrola en la Comunitat Valenciana per tractar els problemes amb el subministrament elèctric que s’han patit a la major part del casc urbà de l’Alcúdia durant els darrers mesos.

Els representants de l’Ajuntament han transmet a la companyia la seua preocupació pels continus talls de llum que es venen produint en els darrers mesos, el que està generant una situació de certa alarma social, greus molèsties i fins i tot danys materials a veïns, empreses i comerços de l’Alcúdia.

L’explicació de la companyia elèctrica és que una sèrie d’incidències en transformadors, que no han estat fàcils de localitzar, han provocat continus problemes en les línies de subministrament a l’Alcúdia. Segons han detallat, l’augment de la demanda per l’onada de fred i les incidències a gran escala que eixa mateixa onada provocà en la xarxa elèctrica de la Comunitat Valenciana agreujaren més si cap les pertorbacions en el subministrament. Esperen, segons ens han comunicat, reduir les incidències que fins ara s’han produït.

Iberdrola ha comunicat a l’Ajuntament que en breu s’iniciaran una sèrie d’actuacions que consistiran, d’una banda, en la interconnexió de centres de transformació dins el casc urbà, per tal de garantir més alternatives a l’hora de mantindre el subministrament en marxa en cas d’incident. I, d’altra banda, al mateix temps que s’instal·len els comptadors electrònics també s’adaptarà la tecnologia dels centres de transformació, cosa que permetrà el control a distància de cada centre i la detecció automàtica d’incidències.

A més a més, i segons han declarat els tècnics, la resolució de problemes també s’automatitzarà, evitant amb això la major part dels microtalls. Així mateix, també han comentat que s’han tractat les circumstàncies específiques del nucli urbà de Montortal, on també han previst mesures per evitar noves incidències.

Tant l’alcalde com els regidors han valorat les mesures anunciades i la predisposició mostrada per la companyia elèctrica per donar solucions als problemes, encara que l’Ajuntament de l’Alcúdia continuarà vigilant el bon funcionament de la xarxa elèctrica i demana al veïnat que continue presentant reclamacions, a través de l’Oficina Verda, quan es tornen a produir talls de llum.