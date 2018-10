IDEA amplia les seues instal·lacions per oferir més serveis a la ciutadania

Connect on Linked in

La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus amplia les instal·lacions d’IDEA per a dotar a aquesta agència municipal de més infraestructures, aules i mitjans per poder continuar oferint més serveis de formació i ocupació a la ciutadania alzirenya.

Segons Ivan Martínez, regidor de l’àrea: “la primera fase ha aconseguit una aportació de fons de Diputació d’un total de 50.000 euros, en la qual ja s’ha iniciat la licitació, i que es completarà amb els tallers d’ocupació que es tenen en marxa de rehabilitació i manteniment de vivendes en instal·lacions municipals. En aquest moment es realitzaran els fonaments del pati-menjador per a alumnes i treballadores i treballadors i dos aules grans més amb una superficie construïda de 400 m2, així com l’eixamplament de l’entrada principal d’IDEA per a contar amb aparcabicis i dotar-la d’accessibilitat per a totes les persones”.