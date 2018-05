IDEA fica en marxa més de 20 noves beques de mobilitat

Connect on Linked in

Alzira, 22 de maig del 2018. IDEA i la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes europeus publicarà convocatòries pròximament per a cobrir més de 20 noves beques de mobilitat per la UE.

Segons ha manifestat el regidor de l’àrea, Ivan Martínez: “es tracta d’una de les iniciatives més rellevants des de l’ajuntament en matèria de formació i pràctiques laborals, facilitar la mobilitat i eixamplar les carreres professionals”.

Concretament, l’Ajuntament d’Alzira ofereix:

• 10 beques de mobilitat IDEA EUROPA 2018 per a la realització de 2 mesos de pràctiques professionals en empresa en el marc del programa «Viatge a la Empleabilitat», finançades amb recursos propis de l’Ajuntament.

• 2 participants al curs formatiu «Youth Entrepreneurship in rural area» dins del programa Erasmus +, a Bulgària, al juliol

• 4 participants per al curs formatiu «Path to succes: unleash the entrepreneurial potential of your youngster» dins del programa Erasmus +, a Ankara (Turquia) del 4 al 11 de juny

• 3 projectes en Curs formatiu «Community problem solving» dins del programa Erasmus +, també a Turquia

• 2 voluntaris europeus seran acollits a escoles públiques de la nostra ciutat dins el projecte «Volunteerism line form kgem to Europe – 3» dins del programa Erasmus + del Servei de Voluntariat Europeu

• 3 participants al curs formatiu «Training for Trainers – S.O.S Solutions» dins del programa Erasmus +, del 10 al 18 de juny a Hongria

Amb aquests cursos formatius els becats/des tindran l’oportunitat de viatjar a altres estats de la UE per descobrir noves experiències convivint amb diferents cultures, així com poder reforçar l’anglés.

Més informació, consulta les bases a la web http://www.idea-alzira.com/ o en les instal•lacions d’IDEA C/ Ronda d’Algemesí, 4.