IDEA i la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Alzira realitzen una nova edició del programa Majors Mobilitzats

Alzira, 11 de setembre del 2017. L’Ajuntament d’Alzira, amb la col•laboració de la Fundació Vodafone i Jovesolides, llancen una nova programació del “Curs gratuït per a usar Internet en el teu mòbil” dins del programa Majors Mobilitzats. Per a dur a terme el programa IDEA col•labora amb l’Associació Jovesolides, i podran participar de forma totes les persones majors de 45 anys amb interés en les noves tecnologies.

El Programa Majors Mobilitzats tracta d’acostar la informàtica, Internet i la tecnologia mòbil a les persones majors de la ciutat, disminuint la barrera digital d’aquest col•lectiu amb un programa formatiu basat en l’ús d’Internet i la tecnologia mòbil. Aquesta nova edició del programa Majors Mobilitzats començarà el 18 i 19 de setembre fins al 2 i 3 d’octubre de 2017 en les instal•lacions d’IDEA.

Segons Ivan Martínez, regidor Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Alzira:” l’objectiu de ‘Majors Mobilitzats’ és facilitar i acostar l’ús d’internet en dispositius mòbils i tablets, posant les bases per a utilitzar després estes tecnologies de forma autònoma ‘Majors Mobilitzats” desenvolupa una metodologia de treball a través de les TIC, que afavoreix l’enfortiment de capacitats, habilitats, aptituds i actituds, que sens dubte afavoriran la qualitat de vida de les persones majors, fent-los partícips de la Societat de la Informació”

Els cursos es realitzaran en les dependències d’IDEA, on les persones interessades han de contactar per més informació i inscriure’s, telefonant al 962455101 o personalment a IDEA en C/ Ronda Algemesí, 4.