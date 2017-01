IDEA oferirà a la ciutadania els serveis de la plataforma SAPS

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i IDEA, ja és telecentre en la plataforma SAPS de la Generalitat Valenciana i serà un dels primers municipis a tindre tot un campus de formació on line per a oferir a la ciutadania cursos gratuïts en línia bàsics de navegació per Internet i ferramentes ofimàtiques bàsiques, en software lliure. Aquest acord ha sigut possible amb col·laboració la Direcció General de Tecnologies de la Informació.

Segons Ivan Martínez, regidor de Promoció Econòmica: “la formació és una eina fonamental en la inserció en el mercat laboral i per a desenvolupar l’itinerari professional, per açò des de l’Ajuntament hem fet una aposta per la formació i donar oportunitats per a millorar la capacitació de la ciutadania, també en les noves tecnologies i en formats software lliure”.

L’Agència municipal IDEA (Iniciativa per al Desenvolupament Econòmic d’Alzira) gestionarà i dotarà de contingut els cursos que seran tutoritzats per professors que ajudaran l’alumnat a aprofundir en diverses matèries a través d’Internet, i així les persones interessades podran accedir des de qualsevol lloc i a qualsevol hora als continguts, sense cap tipus de limitació i mitjançant qualsevol dispositiu electrònic connectat a la xarxa.

Els cursos seran els següents, dins de les convocatòries que marca la Generalitat Valenciana:

Introducció a Internet (15 hores)

Introducció a Calc (15 hores)

Introducció a navegadors (10 hores)

Introducció al correu electrònic (10 hores)

Introducció a Writer (15 hores)

Usuari Internet (30 hores)

Emplacem totes les persones interessades en els cursos a informar-se en la web de SAPS: http://www.saps.gva.es/, i en les oficines d’IDEA (c/ Ronda d’Algemesí, 4, Alzira)