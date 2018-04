IDEA organitza una trobada d’emprenedores i emprenedors en el programa “12 mesos 12 empreses”

Connect on Linked in

Alzira, 20 d’abril del 2018. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i l’agència municipal IDEA, ha organitzat en la Casa de la Cultura una trobada d’emprenedores i emprenedors per compartir experiències i projectes dins el marc del programa “12 mesos 12 empreses”.

Segons ha explicat el regidor responsable de l’àrea, Ivan Martínez: “des de la regidoria i IDEA hem començat aquesta setmana les jornades de capacitació per a empresaris/àries i autònoms, FormaEmprén, i també hem organitzat aquest Networking per tractar de dotar de ferramentes i nous coneixements al nostre teixit de xicotetes empreses i emprenedors per tal de propiciar projectes sòlids i innovadors a Alzira, però també per donar més i millors oportunitats a les persones.”

En el 2017 l’Ajuntament d’Alzira ha consolidat nous projectes adreçats al servei de creació d’empreses, com ara la certificació com a PAE (Punt d’Assessor d’Empreses) que ha atés a més de 350 persones interessades a muntar un negoci a la nostra ciutat, microcrèdits a interessos baixos (s’han aprovat 3 projectes), s’han posat en marxa iniciatives de viver d’empreses per a dotar d’infraestructures a noves pimes i autònoms (premis Coworking, premis de Crea una Idea al Mercat de la Vila, etc.), a més de la segona edició engany de 12 mesos 12 empreses per a donar un impuls en màrqueting digital a aquelles propostes més innovadores.