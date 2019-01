IDEA tramita 30.000 euros d’ajudes de la Generalitat per a foment d’autònoms i emprenedors

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus d’IDEA, ha tramitat 30.000 euros dins les ajudes al foment d’ocupació d’autònoms i emprenedors de la Generalitat Valenciana, que ha beneficiat a 10 nous autònoms de la nostra ciutat que han complit els requisits com a empresa innovadora.

Segons Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: «a aquestes ajudes cal recordar que l’Ajuntament ha donat més de 70 noves ajudes Emprén des del 2018, a la constitució d’empreses i autònoms que estaven a l’atur, i altres projectes com microcrèdits a emprenedors, els 12 mesos 12 empreses per a promocionar en màrqueting digital a noves empreses, ‘Crea una idea al mercat de la vila’ o els premis coworking (per a facil·litar el treball col·laboratiu d’autònoms). Des d’IDEA s’han atés a més de 300 autònoms/es des de l’oficina de Creació d’Empreses i estem tractant de dinamitzar el nostre teixit empresarial donant oportunitats als que aposten de nou per l’autoocupació i el treball autònom».