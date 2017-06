Igualdad incorpora a 10 nous empleats públics per a agilitar els tràmits de renovació dels carnets de famílies nombroses i monoparentals

El pla de xoc engegat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a agilitar la tramitació de la renovació dels carnets de famílies nombroses i monoparentals, ha suposat la incorporació de deu nous empleats públics interins que treballaran en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant.

Aquest pla de xoc per acumulació de tasques ha permès la contractació de personal interí per a cobrir dues places d’auxiliar de gestió en la direcció territorial de Castelló, altres dues en la d’Alacant, i sis en la de València, que és la que suporta més del 50% de les sol·licituds realitzades i per contra, en comparació, té la plantilla menys dotada.

Aquest pla també permetrà agilitar la tramitació dels títols de famílies monoparentals, que en només un any s’han multiplicat per quatre, a causa que amb les decisions adoptades pel Consell aquestes famílies comencen a gaudir de beneficis reals, que s’equipararan plenament als quals tenen les famílies nombroses.

El pla, que tracta de donar resposta a la situació de saturació en l’expedició de títols de família nombrosa, també inclou l’expedició de títols temporals, la vigència dels quals és de tres mesos, però que pot tornar a sol·licitar-se tantes vegades com siga necessari fins que es resolga la sol·licitud definitiva.

D’aquesta manera, i atès que el títol temporal té la mateixa validesa que el títol definitiu en el seu període de vigència, en aquests casos es garanteix que aquestes famílies no perden els beneficis als quals tenen dret.

A més, la Conselleria d’Igualtat ha començat a treballar en el desenvolupament d’un acord entre la Generalitat i municipis per a ampliar i consolidar una sèrie de beneficis per a famílies nombroses i monoparentals per a l’any 2018.