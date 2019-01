Igualtat forma a professionals en la detecció i intervenció davant situacions d’abusos i agressions sexuals a la infància i adolescència

Connect on Linked in

Analitzar mètodes eficaços de detecció en casos d’abusos i agressions sexuals a menors d’edat i les estratègies d’intervenció són els punts més destacats que es tracten en el curs de formació per a professionals que ha inaugurat la directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero.

Es tracta de la segona edició del curs dirigit a tots els professionals dels equips específics d’intervenció amb infància i adolescència (EEIIA) municipals de la província de València i al qual han assistit professionals de 45 professionals de diferents EEIIA de la província.

Rosa Molero ha explicat que, impartit per l’Institut Espill de Psicologia i Sexologia, l’objectiu del curs és proporcionar recomanacions i eines per a la prevenció, identificació i tractament enfront de l’abús sexual infantil, “una de les formes més greus de violència, tant per la seua prevalença com pels efectes que provoca en la vida de les persones agredides”.

Molero la destacat la “qualitat i l’abast” d’aquesta acció formativa, perquè els participants han tingut l’oportunitat d’analitzar perspectives “rellevants i especialitzades” i per a adquirir el coneixement de conceptes, de la detecció, de la identificació i de la intervenció i abordar aplicacions clíniques i l’estabilització de símptomes.

Per a la directora general, les administracions, de la mà de les entitats especialitzades, “hem de treballar per a formar i especialitzar la intervenció davant fets traumàtics amb forta estigmatització social en les xiquetes i xiquets, adolescents o persones adultes que van patir abusos sexuals en la seua infància”.

En el curs, ha assenyalat Rosa Molero, s’han abordat diferents temes relacionats amb l’aproximació teòrica-pràctica als abusos sexuals des de l’enfocament dels drets, definicions i formes de violència contra la infància, els abusos sexuals i el maltractament infantil. També han comptat amb un exercici pràctic de la política de protecció i salvaguarda.

Cal destacar que la Direcció General d’Infància i Adolescència des de la seua creació, ha elaborat i desenvolupat diferents sessions de formació per a tots els professionals que treballen en l’àmbit de la infància amb l’objectiu de millorar i incrementar els coneixements precisos per a “abordar una intervenció integral sobre la infància i adolescència”.

Els cursos van dirigits a tots i totes els professionals que estan treballant amb infància i adolescència vulnerable, amb declaració de risc i en desemparament, més concretament a professionals de psicologia, pedagogia, treball social i educació social que fan les seues tasques en diferents àrees relacionades amb la infància.

Formació 2019

Per a enguany, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives té previst desenvolupar dues grans línies d’actuació en matèria de formació per a professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència, i per a la promoció i desenvolupament d’activitats d’investigació i divulgació sobre aquesta matèria.

Així, la despesa prevista pel seu departament en 2019 al finançament de totes dues línies d’actuació ascendeix a 155.000 euros, mentre que l’any passat es va destinar 33.000 euros, la qual cosa representa un increment de de el 369,6%.

Rosa Molero ha concretat que la primera línia formativa consisteix en la posada en marxa de la segona fase del pla de formació ja iniciat en 2018, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, i destinat als i les professionals del sector de la infància i adolescència.

Segons ha explicat, aquesta formació s’orienta, específicament, a “la implantació de bones pràctiques professionals en l’atenció a xiquets, xiquetes i adolescents en àrees com la prevenció, la promoció de drets i la participació”, així com a la formació i sensibilització dels i les professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Per a això la Conselleria té previst subscriure en 2019 un conveni de col·laboració amb diversos col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

Respecte a la segona línia d’actuació formativa, la directora general d’Infància i Adolescència ha indicat que consistirà en “la promoció de les activitats d’investigació, divulgació i transferència de coneixements”, desenvolupades per la Càtedra d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València i la Càtedra Luis Amigó de la Universitat de València.